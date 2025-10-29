Advertisement

لبنان

الملتقى الإعلامي العربي: الإعلام والتنمية شريكان في بناء المستقبل

Lebanon 24
29-10-2025 | 10:16
واصل الملتقى الإعلامي العربي في دورته الحادية والعشرين أعماله في بيروت تحت شعار: "الإعلام والتنمية… شركاء الحاضر تحالف المستقبل".
شهدت الجلسات الأولى من الملتقى مناقشات حول دور الإعلام العربي في التنمية المستدامة، بحضور خبراء ووزراء إعلام عرب، منهم وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، وزير الإعلام السابق العماني عبد المنعم الحسني، ونائب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد البراك.

أبرز المتحدثون أهمية التحول من إعلام الأزمات إلى إعلام التنمية، وضرورة مصداقية المعلومات، الشفافية، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. كما تم التأكيد على أن الإعلام ليس أداة ترويج، بل وسيلة لمساءلة الحكومة وتعزيز الاستثمار وتنمية المجتمع.

وأشار رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في العراق نوفل أبو رغيف إلى ضرورة تصحيح العلاقة بين الإعلام الرسمي وغير الرسمي، وتوحيد المعايير الرقمية، فيما دعا سعد البراك إلى تحرير الإعلام العربي من قيود وزارات الإعلام القديمة، وتشجيع الإعلام الخاص على المبادرة والابتكار.

ولفت الإعلامي اللبناني البير كوستانيان إلى أن الإعلام يجب أن يبسط المصطلحات الاقتصادية ويعزز الثقافة الاقتصادية لدى الجمهور والإعلاميين، بينما شدد مدير المعهد العربي للتخطيط عادل الوقيان على دور الإعلام في زرع الثقة لدى المستثمرين من خلال المعلومات الدقيقة والشفافة.

في الجلسة الثالثة، أكد عبد المنعم الحسني ووليد ناصيف على أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للإعلام، لكن الإنسان يبقى المحرك الأساسي للخبر والمعلومة، داعين إلى استثمار الجامعات والقطاع الخاص لبناء إعلام عصري مستعد لمواكبة التطورات المستقبلية.
نائب رئيس الوزراء

الذكاء الاصطناعي

وزير الإعلام

نائب رئيس

المستقبل

العماني

العراق

