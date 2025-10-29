Advertisement

لبنان

موزعو المحروقات: لضرورة توافره في جميع الظروف

Lebanon 24
29-10-2025 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1435577-638973521747324500.png
Doc-P-1435577-638973521747324500.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد موزعو المحروقات أن همهم الأساسي هو توافر المحروقات بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية، وبعد اجتماعهم برئاسة فادي ابو شقرا، ببحثهم في أوضاع القطاع، أصدروا بيانًا، أشاروا فيه إلى: "ضرورة استمرار تأمين المحروقات للمستهلكين في جميع الظروف"، مطالبين "وزير الطاقة والمياه جو صدي، استنادا إلى ما جرى بحثه في اجتماعهم السابق، بإعطائهم حصص التوزيع التي كانت معتمدة في السابق".
Advertisement

وجدد المجتمعون دعمهم لنقابة أصحاب المحطات في "مطالبها المحقة، ولا سيما لجهة تحسين عمولة المحطات، في ظل الأعباء والمصاريف المتزايدة التي يتحملها أصحابها".

 
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم حركة حماس: إذا توفرت الظروف الميدانية المناسبة يمكن تسليم جميع الأسرى دفعة واحدة
lebanon 24
29/10/2025 20:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: سلامة مواطنينا تمثل أولوية في جميع الظروف
lebanon 24
29/10/2025 20:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: طالبنا بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا للحفاظ على وحدة أراضيها
lebanon 24
29/10/2025 20:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: نشدد على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية
lebanon 24
29/10/2025 20:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الأسواق المحلية

فادي ابو شقرا

وزير الطاقة

ابو شقرا

فادي ابو

المحطات

ابو شقر

جو صدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-29
13:43 | 2025-10-29
13:34 | 2025-10-29
13:15 | 2025-10-29
13:00 | 2025-10-29
12:54 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24