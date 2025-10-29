24
لبنان
موزعو المحروقات: لضرورة توافره في جميع الظروف
Lebanon 24
29-10-2025
|
10:21
A-
A+
أكد موزعو المحروقات أن همهم الأساسي هو توافر المحروقات بمختلف أنواعها في
الأسواق المحلية
، وبعد اجتماعهم برئاسة
فادي ابو شقرا
، ببحثهم في أوضاع القطاع، أصدروا بيانًا، أشاروا فيه إلى: "ضرورة استمرار تأمين المحروقات للمستهلكين في جميع الظروف"، مطالبين "
وزير الطاقة
والمياه
جو صدي
، استنادا إلى ما جرى بحثه في اجتماعهم السابق، بإعطائهم حصص التوزيع التي كانت معتمدة في السابق".
وجدد المجتمعون دعمهم لنقابة أصحاب
المحطات
في "مطالبها المحقة، ولا سيما لجهة تحسين عمولة المحطات، في ظل الأعباء والمصاريف المتزايدة التي يتحملها أصحابها".
