موزعو المحروقات: لضرورة توافره في جميع الظروف

أكد موزعو المحروقات أن همهم الأساسي هو توافر المحروقات بمختلف أنواعها في ، وبعد اجتماعهم برئاسة ، ببحثهم في أوضاع القطاع، أصدروا بيانًا، أشاروا فيه إلى: "ضرورة استمرار تأمين المحروقات للمستهلكين في جميع الظروف"، مطالبين " والمياه ، استنادا إلى ما جرى بحثه في اجتماعهم السابق، بإعطائهم حصص التوزيع التي كانت معتمدة في السابق".وجدد المجتمعون دعمهم لنقابة أصحاب في "مطالبها المحقة، ولا سيما لجهة تحسين عمولة المحطات، في ظل الأعباء والمصاريف المتزايدة التي يتحملها أصحابها".