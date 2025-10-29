Advertisement

لبنان

محمد تُوفِيَ متأثّراً بإصابته... سيّدة صدمته بسيارتها على الأوتوستراد وفرّت

Lebanon 24
29-10-2025 | 10:43
Doc-P-1435583-638973532775476324.jpg
Doc-P-1435583-638973532775476324.jpg photos 0
تُوفِيَ السوريّ محمد أسعد مرعي متأثراً بإصابته، بعدما صدمته سيارة تقودها إمرأة، على أوتوستراد القلمون.
وتجدر الإشارة إلى أنّ السيّدة فرّت من مكان الحادث.
 
 
 
