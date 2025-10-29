لتخليد إرثه.. دعوات لتكريم الشاعر الزجلي طليع حمدان

Advertisement

طالب دلال، رئيس جمعية "محترف الفن التشكيلي للثقافة والفنون – "، رئيس الجمهورية ووزارة الثقافة بالعمل على تكريم الشاعر الزجلي الراحل طليع ، تقديراً لعطائه الذي امتد لأكثر من ستة عقود وأثرى التراث الشعري اللبناني والعربي.ودعا دلال إلى إطلاق اسم الراحل على أحد شوارع بلدته عين عنوب عبر مرسوم يصدر عن والبلديات، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة لتقدير الهوية الفنية والثقافية المميزة للشاعر في الشعر الزجلي اللبناني.كما ناشد دلال منح الراحل وساماً جمهورياً يوضع على ضريحه في ذكرى الأربعين لوفاته، بعد أن غابت الدولة عن مراسم تشييعه، معتبراً أن هذا التكريم يمثل رد اعتبار معنوي لرجل حمل لواء الكلمة الصادقة وصان القيم التراثية والشعبية، مؤكداً أن تكريمه يعكس تقدير للشعر الزجلي الذي شكّل وجهاً مضيئاً من وجوه الثقافة الوطنية.