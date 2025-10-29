انطلاق المؤتمر العربي الـ14 لتأهيل الأجهزة الأمنية في الدوحة

Advertisement

انطلقت الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، بحضور اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار ورئيس المؤتمر، وممثلين عن وزارات الداخلية العربية.خلال المؤتمر، ألقى الدكتور كومان، لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمة أكد فيها تقديره لدور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحرصه الدائم على خدمة العربية والإسلامية العادلة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مشيداً بالجهود التي بذلتها قطر لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على غزة وجرائم الحرب بحق المدنيين.وأشار كومان إلى تقديره لجهود معالي الشيخ بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ومساعديه في تعزيز التعاون بين الوزارة وأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب، مؤكداً على مساهمات المستشارين ورؤساء الأكاديميات في بلورة القرارات الهامة الصادرة عن المجلس.وشدد الأمين العام على حرص مؤتمر اليوم على تعزيز تأهيل العربية لتتمكن من أداء مهامها بكفاءة، مشيداً بمبادرة القطرية بتخصيص مقعدين دراسيين سنوياً في أكاديمية الشرطة باسم فقيد الأمن العربي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، لطلاب من الدول الأعضاء، تقديراً لمسيرة التعاون الأمني العربي.وأضاف كومان أن زيارة المشاركين الميدانية إلى الأكاديمية غداً ستتيح لهم الاطلاع على مستوى البرامج التدريبية المرموقة، بما في ذلك مركز العمليات الأمنية الافتراضية، الفائز بجائزة الأمير نايف للأمن العربي العام الماضي، إلى جانب محاور تطوير المهارات التقنية لمكافحة الجرائم الرقمية، والتدريب على مواجهة الأزمات والطوارئ، الذي برز أهميته خلال جائحة كوفيد-19.واختتم كومان كلمته بالتأكيد على ثقته في أن مناقشات المؤتمر ستنتج مخرجات مهمة تعزز التعاون العربي في مجالات التدريب والتأهيل الأمني، بما يسهم في رفع قدرات أجهزة الأمن لمواجهة التهديدات الإجرامية المختلفة، معرباً عن تقديره للضيافة والجهود المتميزة التي بذلت لإنجاح المؤتمر.