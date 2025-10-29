الوطني الحر: تحذير من تفلت السلاح

عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب ، وناقشت جدول الأعمال قبل إصدار بيان تناول عدة ملفات هامة:

- شدد البيان على أن الحكومة تواصل سياسة "مكانك راوح" في ظل أوضاع ضاغطة، وخصوصًا فيما يتعلق بملف حصريّة السلاح، مشيراً إلى تضارب الخطاب الرسمي بين تهدئة المواطنين وتهديدات إسرائيلية وتحذيرات دولية من احتمال نشوب حرب إذا لم يُحل هذا الملف.

- دان قتل المواطن الشاب إليو أبو حنا على حاجز في مخيم شاتيلا، مؤكداً أن السلاح ما زال موجوداً في المخيمات خلافاً لما يُعلن عن سحبه، ودعا إلى محاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات حاسمة لتجريد المخيمات من السلاح احتراماً لسيادة الدولة.

- تطرق البيان إلى ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج، معتبراً أن ما يجري في والحكومة يثير المخاوف من إلغاء حقوق المنتشرين ، بما يشمل إلغاء مقاعدهم وحق التمثيل المباشر، داعياً إلى اعتماد خيار حر للمنتشرين بين التصويت لدائرة الانتشار أو دائرتهم الأصلية.