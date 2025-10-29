21
لبنان
الوطني الحر: تحذير من تفلت السلاح
Lebanon 24
29-10-2025
|
11:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب
جبران باسيل
، وناقشت جدول الأعمال قبل إصدار بيان تناول عدة ملفات هامة:
- شدد البيان على أن الحكومة تواصل سياسة "مكانك راوح" في ظل أوضاع ضاغطة، وخصوصًا فيما يتعلق بملف حصريّة السلاح، مشيراً إلى تضارب الخطاب الرسمي بين تهدئة المواطنين وتهديدات إسرائيلية وتحذيرات دولية من احتمال نشوب حرب إذا لم يُحل هذا الملف.
- دان
التيار
قتل المواطن الشاب إليو أبو حنا على حاجز في مخيم شاتيلا، مؤكداً أن السلاح ما زال موجوداً في المخيمات
الفلسطينية
خلافاً لما يُعلن عن سحبه، ودعا
السلطة اللبنانية
إلى محاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات حاسمة لتجريد المخيمات من السلاح احتراماً لسيادة الدولة.
- تطرق البيان إلى ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج، معتبراً أن ما يجري في
البرلمان
والحكومة يثير المخاوف من إلغاء حقوق المنتشرين
الانتخابية
، بما يشمل إلغاء مقاعدهم وحق التمثيل المباشر، داعياً إلى اعتماد خيار حر للمنتشرين بين التصويت لدائرة الانتشار أو دائرتهم الأصلية.
