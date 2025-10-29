رئيس جوقة الشرف الفرنسية زار البطريرك الراعي وقائد الجيش

واصل رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف Légion d’honneur الأميرال الان كولديفي لقاءاته اليوم في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مع الوفد المرافق الذي يضم في عداده المسؤولة عن فروع الجمعية في العالم السفيرة كورين بروزيه.

وزار كولديفي بعد ظهر اليوم البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي، يرافقه رئيس الجمعية في لبنان السفير خليل كرم وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، وكانت مناسبة تم خلالها التطرق إلى العلاقات - الفرنسية، وعمل جمعية اعضاء جوقة الشرف في سبيل تعزيز هذه العلاقات.





وكان الأميرال كولديفي زار قبل الظهر العماد رودولف هيكل يرافقه السفير كرم وعدد من اعضاء الهيئة الادارية . وكانت الزيارة مناسبة للإشادة بالدور الذي يقوم به الجيش في حفظ الامن والاستقرار في لبنان حيث حيا الأميرال الجيش مقدراً تضحياتهم في سبيل وطنهم.