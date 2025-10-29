بعد تعرضه لتهديدات إسرائيلية.. رسالة من مزرعاني إلى "اليونيفيل"

التقى منسق عام "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" المهندس طارق مزرعاني رئيس في قوات "اليونيفيل" الباقر آدم، في مقر "اليونيفيل" في .

وأشار مزرعاني إلى أنه "سلم آدم رسالة ليقدمها إلى قائد قوات اليونيفيل اللواء يشرح فيها ما تعرض له من تهديدات إسرائيلية مباشرة، مما أثر على مسار حياته وأمنه الشخصي وأمن عائلته، وأدى الى افتراقه عن عائلته وتعطيل عمله الذي يعيش منه، مع أنه مهندس معماري وناشط مدني لا يتعاطى أي عمل أمني أو عسكري أو سياسي ويهتم من خلال التجمع بالشؤون والحاجات الإنسانية والمعيشية لأهالي ونازحي القرى الحدودية".





ولفت إلى أنه "طلب في رسالته من قوات اليونيفل الاهتمام بما حصل واتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين حمايته مع عائلته وعودتهم الى ممارسة حياتهم الطبيعية".