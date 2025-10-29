21
لبنان
بشأن زحمة السير في بيروت.. هذا ما تقرّر
Lebanon 24
29-10-2025
|
12:45
A-
A+
ترأسَ
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام عصر اليوم في السراي الكبير اجتماعاً موسّعاً خُصّص لبحث تنظيم السير وإدارة النفايات في العاصمة
بيروت
.
حضره
وزير الداخلية
والبلديات العميد أحمد الحجار، قائد الدرك العميد جان عوّاد، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، رئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد عبد الله الحمصي، رئيس شعبة المرور العميد روبير رحّال، قائد سرية سير بيروت العقيد فؤاد رمضان، رئيس فرع شؤون السير في قيادة الدرك الرائد رامي بو راشد، ورئيس مجلس إدارة شركة "رامكو" وسيم عماش، إلى جانب عددٍ من المعنيين بتطبيق الخطة.
وتقرّر خلال الاجتماع إلزام المجمعات التجارية والمصالح الاقتصادية والمجمّعات السكنية الكبيرة، إضافةً إلى المدارس والجامعات والمستشفيات، برمي النفايات بعد الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي وتنظيم عملية جمع النفايات في المدينة.
كذلك، تقرّر رفع عدد المستوعبات ونقاط تجميع النفايات، استنادًا إلى دراسة أعدّتها شركة "رامكو"، بهدف تخفيف الضغط عن مراكز الجمع الرئيسية التي تشهد تكدّسًا متكرّرًا للنفايات.
أما في ما يتعلّق بأزمة السير في بيروت عمومًا، وفي محيط الجامعة الأميركية ومنطقة رأس بيروت خصوصًا، فقد تقرّر إنشاء مواقف جديدة للسيارات لتخفيف الضغط عن المنطقة، كما تقرّر التشاور مع عددٍ من المدارس في المنطقة بشأن تعديل مواعيد دخول الطلاب وخروجهم، بما يساهم في الحدّ من الازدحام المروري خلال ساعات الذروة.
كذلك، ترأس سلام اجتماعاً وزارياً خُصّص لبحث أزمة الروائح الكريهة في محيط مطار
رفيق الحريري
الدولي، واستعراض الإجراءات المتخذة لمعالجة أسبابها والمعوّقات التي تعترض تنفيذ الحلول المستدامة.
وشارك في الاجتماع كلٌّ من:وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني، وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، رئيس مجلس الإنماء والإعمار الأستاذ محمد قباني،
نائب رئيس
المجلس الدكتور إبراهيم شحرور، محافظ جبل
لبنان
القاضي محمد مكاوي، رئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد عبد الله الحمصي، الرائد جوليان
خليفة
من
وزارة الداخلية
، السيد إبراهيم إبراهيم عن مجلس الإنماء والإعمار، إلى جانب عددٍ من المعنيين من الوزارات المختصّة.
وقد أوعز الرئيس سلام إلى الجهات المعنية بالتعامل بحزم مع المسالخ القائمة في المنطقة والتي تقوم برمي النفايات الحيوانية ومخلّفات الذبح في مجرى نهر الغدير، الأمر الذي يفاقم من الأزمة ويزيد من حدّة التلوّث والروائح المنبعثة. كما شدّد على ضرورة تطبيق القوانين البيئية والصحية بصرامة، واتخاذ التدابير الفورية للحدّ من مصادر التلوّث وتحسين نوعية الهواء في المنطقة المحيطة بالمطار.
