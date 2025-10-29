Advertisement

لبنان

ورشة عمل للدفاع المدني حول توحيد مسار التحقيق في حرائق الغابات

Lebanon 24
29-10-2025 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1435637-638973608743576963.png
Doc-P-1435637-638973608743576963.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش ورشة عمل بعنوان “التحقيق الجنائي في حرائق الغابات – نحو مسار موحد بين الدفاع المدني والنيابة العامة البيئية”، في مقر المديرية العامة في فرن الشباك، بالتعاون مع جمعية التحريج في لبنان (LRI) وبمشاركة القاضي محمد شرف والمستشارة القانونية شانتال غوش ومنسق برنامج إدارة حرائق الغابات جوزف بشارة.
Advertisement

وشارك في الورشة ضباط من الجيش وقوى الأمن الداخلي وممثلون عن جمعيات بيئية، حيث نوقشت مهام الدفاع المدني في مكافحة الحرائق وآليات جمع البيانات الميدانية وتحديات فرق الاستجابة.

وأكد خريش أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير قدرات التحقيق الجنائي لكشف مسببات الحرائق وتحديد المسؤوليات، مشددًا على حماية الثروة الحرجية من التعديات.

كما قدمت غريس سوانسن من مديرية الأحراج الأميركية مداخلة عبر الاتصال المرئي تناولت أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات في التحقيقات.

وفي سياق آخر، استقبل خريش وفدًا من هيئة الطوارئ المدنية في لبنان برئاسة إيلي صليبا، بحث معه سبل التعاون، حيث قدّمت الهيئة هبة مالية ودراسة لتطوير موقع إلكتروني جديد للدفاع المدني بالتعاون مع شركتي JA SQUARE وBLUE.
 
مواضيع ذات صلة
ورشة عمل في دير الأحمر حول تحويل زراعة القنّب الهندي إلى اقتصاد شرعي ومنتج
lebanon 24
30/10/2025 04:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الروح القدس تستضيف ورشة عمل لمؤسسات اتحاد الجامعات العربية حول التخطيط الاستراتيجي
lebanon 24
30/10/2025 04:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة متطوع بالدفاع المدني أثناء محاولات إخماد حرائق اللاذقية (العربية)
lebanon 24
30/10/2025 04:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعزيز الشفافية في البلديات.. ورشة عمل في حرار حول قانون الشراء العام
lebanon 24
30/10/2025 04:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

النيابة العامة

المدير العام

هيئة الطوارئ

فرن الشباك

قاضي محمد

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2025-10-29
19:34 | 2025-10-29
18:05 | 2025-10-29
17:42 | 2025-10-29
17:30 | 2025-10-29
16:45 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24