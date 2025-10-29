ورشة عمل للدفاع المدني حول توحيد مسار التحقيق في حرائق الغابات

Advertisement

أطلق للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش ورشة عمل بعنوان “التحقيق الجنائي في حرائق الغابات – نحو مسار موحد بين الدفاع المدني والنيابة العامة البيئية”، في مقر في ، بالتعاون مع جمعية التحريج في (LRI) وبمشاركة القاضي محمد شرف والمستشارة القانونية شانتال غوش ومنسق برنامج إدارة حرائق الغابات بشارة.وشارك في الورشة ضباط من الجيش وقوى الأمن الداخلي وممثلون عن جمعيات بيئية، حيث نوقشت مهام الدفاع المدني في مكافحة الحرائق وآليات جمع البيانات الميدانية وتحديات فرق الاستجابة.وأكد خريش أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير قدرات التحقيق الجنائي لكشف مسببات الحرائق وتحديد المسؤوليات، مشددًا على حماية الحرجية من التعديات.كما قدمت غريس سوانسن من مديرية الأحراج الأميركية مداخلة عبر الاتصال المرئي تناولت أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات في التحقيقات.وفي سياق آخر، استقبل خريش وفدًا من المدنية في لبنان برئاسة ، بحث معه سبل التعاون، حيث قدّمت الهيئة هبة مالية ودراسة لتطوير موقع إلكتروني جديد للدفاع المدني بالتعاون مع شركتي JA SQUARE وBLUE.