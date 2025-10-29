Advertisement

لبنان

مرقص عرض وسفير البحرين العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الاعلامي

Lebanon 24
29-10-2025 | 13:34
استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه، سفير البحرين في لبنان وحيد مبارك سيّار، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتفعيل التعاون الاعلامي بينهما.               
وزير الإعلام

وحيد مبارك

الثنائي

البحرين

العلا

بحرين

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24