الجيش يوقف مواطنًا في عكار بعد إطلاقه النار على شخصين

صدر عن البيان الآتي: "بتاريخ 29/10/2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة – المواطن (م.ا.) لإطلاقه النار على شخصين وإصابتهما، وضبطت في حوزته سلاحين حربيين. سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص".

Advertisement