لبنان

الجيش يوقف مواطنًا في عكار بعد إطلاقه النار على شخصين

Lebanon 24
29-10-2025 | 14:26
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 29/10/2025، أوقفت دورية من مديرية  المخابرات في بلدة كفرملكيعكار المواطن (م.ا.) لإطلاقه النار على شخصين وإصابتهما، وضبطت في حوزته سلاحين حربيين. سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
