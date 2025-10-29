21
إشكال في التبانة.. إطلاق نار والجيش يتدخل
Lebanon 24
29-10-2025
|
17:30
A-
A+
وقع إشكال في محلة
شارع الزعبية
-
التبانة
طرابلس
بين شبان من آل "ت" من جهة وآل "ع.ع" من جهة أخرى تطوّر إلى تضارب.
وخلال الإشكال، أقدم المدعو "م.ت" على إطلاق النار في الهواء من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابة السيدة "س.ص" بحالة إغماء نتيجة الخوف الشديد، حيث جرى نقلها إلى إحدى مستشفيات المدينة لتلقّي العلاج.
وعلى الأثر، حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على مداهمة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه، فيما عُلم أن
الإشكال حصل بسبب استفزازات سابقة.
