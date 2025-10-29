إشكال في التبانة.. إطلاق نار والجيش يتدخل

وقع إشكال في محلة - بين شبان من آل "ت" من جهة وآل "ع.ع" من جهة أخرى تطوّر إلى تضارب.

وخلال الإشكال، أقدم المدعو "م.ت" على إطلاق النار في الهواء من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابة السيدة "س.ص" بحالة إغماء نتيجة الخوف الشديد، حيث جرى نقلها إلى إحدى مستشفيات المدينة لتلقّي العلاج.