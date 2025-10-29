Advertisement

لبنان

إشكال في التبانة.. إطلاق نار والجيش يتدخل

Lebanon 24
29-10-2025 | 17:30
A-
A+
Doc-P-1435726-638973776648321831.jfif
Doc-P-1435726-638973776648321831.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال في محلة شارع الزعبية - التبانة طرابلس بين شبان من آل "ت" من جهة وآل "ع.ع" من جهة أخرى تطوّر إلى تضارب.
Advertisement

وخلال الإشكال، أقدم المدعو "م.ت" على إطلاق النار في الهواء من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابة السيدة "س.ص" بحالة إغماء نتيجة الخوف الشديد، حيث جرى نقلها إلى إحدى مستشفيات المدينة لتلقّي العلاج.

وعلى الأثر، حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على مداهمة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه، فيما عُلم أن الإشكال حصل بسبب استفزازات سابقة.
مواضيع ذات صلة
في بعلبك.. إشكال كبير والجيش يتدخّل
lebanon 24
30/10/2025 04:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال فردي تطوّر إلى إطلاق نار
lebanon 24
30/10/2025 04:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار... وإصابة سيارات ومحلات بالرصاص (صور)
lebanon 24
30/10/2025 04:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في عين بورضاي
lebanon 24
30/10/2025 04:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24

شارع الزعبية

التبانة

الزعبي

طرابلس

العلا

فيات

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2025-10-29
19:34 | 2025-10-29
18:05 | 2025-10-29
17:42 | 2025-10-29
16:45 | 2025-10-29
16:39 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24