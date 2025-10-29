خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟

نشر موقع "n12" الإسرائيليّ تقريراً جديداً قالت فيه إنّ " كان يُكثف جهوده لإعادة الإعمار في "، مشيراً إلى أنّ الأخير "يعمل تحت الرادار ويُهرب الأسلحة".

Advertisement



التقرير الذي ترجمهُ " " يقول إنّه بعد عام على تولي نعيم الأمانة العام لحزب الله خلفاً للسيد ، يبدو أن "حزب الله يستغل الهدوء النسبي عند - لإعادة بناء قوته سراً ونقل الأسلحة وإعادة بناء بنيته التحتية".





ويتحدث المُحلل إيال زيسر لـ"n12" عن الوضع بشأن "حزب الله" وإسرائيل، ويقول: "لم يحدث شيء في لبنان منذ تشرين الثاني 2024، تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كل من ظن أن حزب الله سيوافق على نزع سلاحه كان مخطئاً.. الحزبُ يتحرك ولا تزال لديه قدرات ودعم في المجتمع الشيعي".





وذكر زيسر أنَّ "حزب الله اتخذ قراراً استراتيجياً بالتخفيف من وطأة الضربات التي تُوجه إليه وذلك كي يحافظ على الصمود ويتجنب الانجرار إلى حرب مُدمّرة"، وأضاف: "من الجيد أن تحافظ على حرية التصرف، وإذا حدث أمرٌ دراماتيكي، فسنتحرك، لكن أي هجوم أو آخر لا يُحدث فرقاً كبيراً، لأن حزب الله يمتلك القدرات".





وتابع: "من المرجح أن تأتي في الأيام المقبلة اللحظة التي سيشعر فيها حزب الله بأنه قادر على رفع رأسه، لكنه في الوقت الحالي يختار التعافي بهدوء".





من ناحيتها، قالت أورنا مزراحي، الخبيرة في الشؤون اللبنانية والباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي، لشبكة "N12": "في البداية، كان حزب الله مرتبكاً وضعيفاً، مما سمح للقيادة اللبنانية بالقيام بمختلف الأمور. في هذه الأثناء، يبدو أن غير قادرة على تنفيذ قرار نزع السلاح إلى هذا الحد، وقد تم تمديد جدوله كثيراً. السؤال هو إلى أي مدى سيتمكنون من تنفيذه؟ في هذه الأثناء، يُسرّع حزب الله وتيرة إعادة الإعمار واحتواء نشاط الجيش الإسرائيلي".