لبنان
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-10-2025
|
17:42
photos
نشر موقع "n12" الإسرائيليّ تقريراً جديداً قالت فيه إنّ "
حزب الله
كان يُكثف جهوده لإعادة الإعمار في
لبنان
"، مشيراً إلى أنّ الأخير "يعمل تحت الرادار ويُهرب الأسلحة".
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
يقول إنّه بعد عام على تولي نعيم
قاسم
الأمانة العام لحزب الله خلفاً للسيد
حسن نصرالله
، يبدو أن "حزب الله يستغل الهدوء النسبي عند
الجبهة
اللبنانية
-
الإسرائيلية
لإعادة بناء قوته سراً ونقل الأسلحة وإعادة بناء بنيته التحتية".
ويتحدث المُحلل
الإسرائيلي
إيال زيسر لـ"n12" عن الوضع بشأن "حزب الله" وإسرائيل، ويقول: "لم يحدث شيء في لبنان منذ تشرين الثاني 2024، تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كل من ظن أن حزب الله سيوافق على نزع سلاحه كان مخطئاً.. الحزبُ يتحرك ولا تزال لديه قدرات ودعم في المجتمع الشيعي".
وذكر زيسر أنَّ "حزب الله اتخذ قراراً استراتيجياً بالتخفيف من وطأة الضربات التي تُوجه إليه وذلك كي يحافظ على الصمود ويتجنب الانجرار إلى حرب مُدمّرة"، وأضاف: "من الجيد أن تحافظ على حرية التصرف، وإذا حدث أمرٌ دراماتيكي، فسنتحرك، لكن أي هجوم أو آخر لا يُحدث فرقاً كبيراً، لأن حزب الله يمتلك القدرات".
وتابع: "من المرجح أن تأتي في الأيام المقبلة اللحظة التي سيشعر فيها حزب الله بأنه قادر على رفع رأسه، لكنه في الوقت الحالي يختار التعافي بهدوء".
من ناحيتها، قالت أورنا مزراحي، الخبيرة في الشؤون اللبنانية والباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي، لشبكة "N12": "في البداية، كان حزب الله مرتبكاً وضعيفاً، مما سمح للقيادة اللبنانية بالقيام بمختلف الأمور. في هذه الأثناء، يبدو أن
بيروت
غير قادرة على تنفيذ قرار نزع السلاح إلى هذا الحد، وقد تم تمديد جدوله
الزمني
كثيراً. السؤال هو إلى أي مدى سيتمكنون من تنفيذه؟ في هذه الأثناء، يُسرّع حزب الله وتيرة إعادة الإعمار واحتواء نشاط الجيش الإسرائيلي".
وتابعت: "يحاول حزب الله إبقاء الوضع بعيداً عن الأنظار، ويبذل قصارى جهده للعودة إلى ما كان عليه بعد عام 2006. من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، هناك نشاط عسكري يهدف إلى منع إعادة الإعمار، كما أن وتيرة الهجمات في ازدياد".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
حسن نصرالله
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
إسرائيل
نصرالله
لبنان24
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
