لبنان
في عكار.. ماذا ضبط الجيش؟
Lebanon 24
29-10-2025
|
16:07
A-
A+
عملت قوة من الجيش على مصادرة سيارة من نوع "بيك آب" محمّلة بـ ألبسة أوروبية (بالة)، وذلك على طريق المقطوعة في خراج بلدة الهيشة –
وادي خالد
،
عكار
.
وبحسب المعلومات، فإن البضاعة المهرّبة مصدرها الأراضي
السورية
، وقد تم توقيف الشاحنة ومصادرة حمولتها لاستكمال التحقيقات بإشراف الجهات القضائية المختصة.
