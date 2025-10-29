Advertisement

لبنان

في عكار.. ماذا ضبط الجيش؟

Lebanon 24
29-10-2025 | 16:07
عملت قوة من الجيش على مصادرة سيارة من نوع "بيك آب" محمّلة بـ ألبسة أوروبية (بالة)، وذلك على طريق المقطوعة في خراج بلدة الهيشة – وادي خالد، عكار.
وبحسب المعلومات، فإن البضاعة المهرّبة مصدرها الأراضي السورية، وقد تم توقيف الشاحنة ومصادرة حمولتها لاستكمال التحقيقات بإشراف الجهات القضائية المختصة.
 
 
 
