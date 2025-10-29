Advertisement

لبنان

خطاب متمايز

Lebanon 24
29-10-2025 | 19:34
Doc-P-1435747-638973850399566188.jpg
Doc-P-1435747-638973850399566188.jpg photos 0
حسب مطَّلعين على أجواء تحيط بحزب بارز، فإن الخطاب السياسي آخذ بالتمايز عن مرحلة سلفت، مما يوفر الفرصة للاعبين لرسم خطوط قابلة للمعالجة في المستقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
