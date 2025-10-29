Advertisement

لبنان

إسم نائب سابق عاد للتداول

Lebanon 24
29-10-2025 | 20:00
عاد التداول باسم نائب سابق للترشح في منطقة مختلطة، ومعركتها قاسية، لضمان عدم خرق "البلوك الثنائي"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
الثنائي

البلو

