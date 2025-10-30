Advertisement

لبنان

أنشطة ميلادية متوقعة في وسط بيروت

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-10-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1435818-638974098533870733.jpg
Doc-P-1435818-638974098533870733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد  مصدر معني بالشؤون السياحية أن المجتمع المدني وخاصةً الجمعيات العاملة في نطاق العاصمة بيروت ترغب في أن تستمر الحركة السياحية في لبنان كما كانت عليه في أشهر موسم الصيف ، ولهذه الغاية بدأ التتسيق مع محافظ بيروت من أجل الإعداد للأسواق الميلادية في العاصمة وخاصةً في الوسط التجاري ، حيث ستقام عدة نشاطات وأبرزها شجرة الميلاد العملاقة التي سوف تعتبر من الأكبر في لبنان وستكون مقصدا للمقيمين والمغتربين طيلة فترة شهر الأعياد .
Advertisement
وبحسب المعطيات، من المتوقع أن يكون وسط بيروت عامراً في الشهرين المقبلين بالإضافة الى سائر المناطق اللبنانية.



المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وزير داخلية اليمن للحدث: إيران نقلت أنشطة المخدرات والتهريب والأسلحة إلى اليمن بعد سقوط الأسد
lebanon 24
30/10/2025 13:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل تنفذ أنشطة مدنية وعسكرية لدعم سكان الجنوب
lebanon 24
30/10/2025 13:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن: 1% من الأموال التي جمعها الإخوان أرسل لجهات إغاثية والباقي على أنشطة الجماعة
lebanon 24
30/10/2025 13:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي إختتم انشطة حديقة البطاركة لصيف 2025
lebanon 24
30/10/2025 13:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المجتمع المدني

موسم الصيف

وسط بيروت

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-10-30
06:54 | 2025-10-30
06:44 | 2025-10-30
06:44 | 2025-10-30
06:34 | 2025-10-30
06:30 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24