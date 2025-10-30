أنشطة ميلادية متوقعة في وسط بيروت

Advertisement

أفاد مصدر معني بالشؤون السياحية أن وخاصةً الجمعيات العاملة في نطاق العاصمة ترغب في أن تستمر الحركة السياحية في كما كانت عليه في أشهر ، ولهذه الغاية بدأ التتسيق مع محافظ بيروت من أجل الإعداد للأسواق الميلادية في العاصمة وخاصةً في الوسط التجاري ، حيث ستقام عدة نشاطات وأبرزها شجرة الميلاد العملاقة التي سوف تعتبر من الأكبر في لبنان وستكون مقصدا للمقيمين والمغتربين طيلة فترة شهر الأعياد .وبحسب المعطيات، من المتوقع أن يكون عامراً في الشهرين المقبلين بالإضافة الى سائر المناطق .