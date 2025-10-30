26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الطقس خريفي مستقر خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
30-10-2025
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
أن يكون الطقس غدًا الخميس صافياً مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، مع استمرار انخفاض نسبة الرطوبة ونشاط الرياح أحيانًا.
Advertisement
وأوضحت النشرة أن الطقس الخريفي المستقر سيستمر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة. وذكرت أن معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في
بيروت
يتراوح بين 21 و29 درجة، وفي
طرابلس
بين 20 و28 درجة، وفي
زحلة
بين 13 و27 درجةتوقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية
العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا، صافيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة.
تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة:
الخميس: صاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الساحل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة،كما تنشط الرياح أحيانا.
الجمعة: صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة.
السبت: صاف اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل إضافي فوق الجبال وفي الداخل، وتبقى الرياح ناشطة.
الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة أحيانا.
تفاصيل أخرى
-الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 29 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:26 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,54
-ساعة غروب الشمس: 16,49
مواضيع ذات صلة
طقس خريفي مستقر مع ارتفاع تدريجي في الحرارة
Lebanon 24
طقس خريفي مستقر مع ارتفاع تدريجي في الحرارة
30/10/2025 13:10:59
30/10/2025 13:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدّوا للأمطار.. الطقس مستقر حتى هذا اليوم!
Lebanon 24
استعدّوا للأمطار.. الطقس مستقر حتى هذا اليوم!
30/10/2025 13:10:59
30/10/2025 13:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الأيام المقبلة.. طقس مستقر مع ضباب على المرتفعات
Lebanon 24
خلال الأيام المقبلة.. طقس مستقر مع ضباب على المرتفعات
30/10/2025 13:10:59
30/10/2025 13:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غيوم وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.. طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان
Lebanon 24
غيوم وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.. طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان
30/10/2025 13:10:59
30/10/2025 13:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للطيران المدني
العامة للطيران المدني
المديرية العامة
الحوض الشرقي
طرابلس
بيروت
جمالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان أمام تهديد.. قراءة عسكرية تكشف "سيناريو التصعيد"
Lebanon 24
لبنان أمام تهديد.. قراءة عسكرية تكشف "سيناريو التصعيد"
07:00 | 2025-10-30
30/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصام للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي
Lebanon 24
اعتصام للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي
06:54 | 2025-10-30
30/10/2025 06:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يفجّر صاروخا بالتعاون مع اليونيفيل
Lebanon 24
الجيش يفجّر صاروخا بالتعاون مع اليونيفيل
06:44 | 2025-10-30
30/10/2025 06:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب: جريمة بليدا تكشف وحشية العدوان الصهيوني
Lebanon 24
الخطيب: جريمة بليدا تكشف وحشية العدوان الصهيوني
06:44 | 2025-10-30
30/10/2025 06:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء شقير عرض والسفير البرازيلي العلاقات وسبل التعاون
Lebanon 24
اللواء شقير عرض والسفير البرازيلي العلاقات وسبل التعاون
06:34 | 2025-10-30
30/10/2025 06:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
09:44 | 2025-10-29
29/10/2025 09:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-10-30
لبنان أمام تهديد.. قراءة عسكرية تكشف "سيناريو التصعيد"
06:54 | 2025-10-30
اعتصام للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي
06:44 | 2025-10-30
الجيش يفجّر صاروخا بالتعاون مع اليونيفيل
06:44 | 2025-10-30
الخطيب: جريمة بليدا تكشف وحشية العدوان الصهيوني
06:34 | 2025-10-30
اللواء شقير عرض والسفير البرازيلي العلاقات وسبل التعاون
06:30 | 2025-10-30
خريجو اختصاص المرور: إصلاح معلّق على ورق الدولة
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 13:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 13:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 13:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24