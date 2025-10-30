Advertisement

لبنان

الطقس خريفي مستقر خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
30-10-2025 | 03:35
Doc-P-1435852-638974142214456342.png
Doc-P-1435852-638974142214456342.png photos 0
توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الخميس صافياً مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، مع استمرار انخفاض نسبة الرطوبة ونشاط الرياح أحيانًا.
وأوضحت النشرة أن الطقس الخريفي المستقر سيستمر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة. وذكرت أن معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت يتراوح بين 21 و29 درجة، وفي طرابلس بين 20 و28 درجة، وفي زحلة بين 13 و27 درجةتوقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة.
تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة:
الخميس: صاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الساحل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة،كما تنشط الرياح أحيانا.
الجمعة: صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة.
السبت: صاف اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل إضافي فوق الجبال وفي الداخل، وتبقى الرياح ناشطة.
الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة أحيانا.
 
تفاصيل أخرى
-الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 29 درجة.
-الرياح السطحية:  شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع:  جيد .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40  و 65 %.
-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:26 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,54
-ساعة غروب الشمس:   16,49
المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

طرابلس

بيروت

جمالا

