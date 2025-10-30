بعد الخرق في بليدا.. هذا ما اعلنه الجيش الاسرائيلي

#عاجل |
🟡 خلال ساعات الليلة الماضية وفي إطار نشاط لقوات جيش الدفاع لتدمير بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة قرية بليدا بجنوب لبنان، رصدت القوات مشتبهًا به داخل المبنى حيث شرعت القوة في الإجراءات الهادفة لتوقيف مشتبه به.
🟡 لحظة تحديد تهديد مباشر على أفراد…
— كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) October 30, 2025
