Advertisement

لبنان

بعد الخرق في بليدا.. هذا ما اعلنه الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
30-10-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1435858-638974151963523131.jpeg
Doc-P-1435858-638974151963523131.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعمت رئيسة مكتب الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي ونائبة قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، كابتن أيلا، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "خلال ساعات الليل، وفي إطار نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي لتدمير بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة قرية بليدا بجنوب لبنان، رصدت القوات مشتبهًا به داخل المبنى. وشرعت القوة في اعتقاله ".

وأضافت: "عندما تمّ تحديد تهديد مباشر على المقاتلين، تم تنفيذ إطلاق نار لإزالة التهديد، وتمّ رصد إصابة. الحدث قيد التحقيق".
وتابعت: " يذكر ان المبنى استخدم في الآونة الأخيرة لنشاطات إرهابية لحزب الله الإرهابي تحت غطاء بنية تحتية مدنية. الحديث عن مثال آخر لطريقة عمل حزب الله والتي تعرض سكان لبنان للخطر مستغلة بشكل سخيف المرافق المدنية لأغراض إرهابية."
وختمت: "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية تعليقا على ما حدث في بليدا: هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان
lebanon 24
30/10/2025 13:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارات جنوباً.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
lebanon 24
30/10/2025 13:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نحقق بمقتل لبناني بإطلاق النار في بليدا
lebanon 24
30/10/2025 13:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أفعال الشخص المستهدف شكّلت خرقًا للتفاهمات مع لبنان
lebanon 24
30/10/2025 13:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الإعلام العربي

دولة إسرائيل

مكتب الإعلام

سكان لبنان

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-10-30
06:54 | 2025-10-30
06:44 | 2025-10-30
06:44 | 2025-10-30
06:34 | 2025-10-30
06:30 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24