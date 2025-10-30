بعد الخرق في بليدا.. هذا ما اعلنه الجيش الاسرائيلي

زعمت رئيسة مكتب في الجيش ونائبة قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، كابتن أيلا، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "خلال ساعات الليل، وفي إطار نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي لتدمير بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة قرية بليدا بجنوب ، رصدت القوات مشتبهًا به داخل المبنى. وشرعت القوة في اعتقاله ".



وأضافت: "عندما تمّ تحديد تهديد مباشر على المقاتلين، تم تنفيذ إطلاق نار لإزالة التهديد، وتمّ رصد إصابة. الحدث قيد التحقيق".

وتابعت: " يذكر ان المبنى استخدم في الآونة الأخيرة لنشاطات إرهابية لحزب الله الإرهابي تحت غطاء بنية تحتية مدنية. الحديث عن مثال آخر لطريقة عمل والتي تعرض للخطر مستغلة بشكل سخيف المرافق المدنية لأغراض إرهابية."

وختمت: "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يواجه ".

