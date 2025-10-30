Advertisement

لبنان

بالصور: دمار كبير جراء تفجير القوات الإسرائيلية النادي الحسيني في العديسة

Lebanon 24
30-10-2025 | 03:58
قامت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس بتفجير النادي الحسيني في بلدة العديسة.
ووثقت الصور الدمار الكبير الذي لحق بالنادي الحسيني. 
 
 
 
 
 
 
