Advertisement

لبنان

لجنة كفرحزير البيئية.. تحذير من عودة عمل المقالع

Lebanon 24
30-10-2025 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1435884-638974181860418562.png
Doc-P-1435884-638974181860418562.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت لجنة كفرحزير البيئية بياناً تحذيراً بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للمقالع والكسارات، مطالبة الوزراء وممثليهم بعدم منح تراخيص للشركات المنتجة للترابة، محذرة من:
Advertisement
- انتشار الأمراض السرطانية والقلبية والصدرية بين شباب الكورة والشمال نتيجة عمل المقالع السابقة.
- المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن المقالع، كونها خارج المخطط التوجيهي، وبدون تقييم بيئي، ومدفونة فيها نفايات صناعية سامة، وتقع فوق مصادر مياه جوفية مهمة.

ودعت اللجنة الأهالي إلى التجمع المدني يوم السبت 8 تشرين الثاني رفضاً لإعادة عمل المقالع والتحايل القانوني للشركات.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
غضب في شكا.. لجنة كفرحزير تحذر من "مقلع الموت"
lebanon 24
30/10/2025 13:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تكليف أبي رميا برئاسة لجنة فرعية لدراسة إعلان الطوارئ البيئية
lebanon 24
30/10/2025 13:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات من كارثة بيئية تهدّد صحة المواطنين!
lebanon 24
30/10/2025 13:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح يُحذّر من كارثة صحية وبيئية في لبنان
lebanon 24
30/10/2025 13:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الوطني للمقالع والكسارات

لجنة كفرحزير البيئية

الوكالة الوطنية

المجلس الوطني

لجنة كفرحزير

مجلس الوطني

الكورة

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-10-30
06:54 | 2025-10-30
06:44 | 2025-10-30
06:44 | 2025-10-30
06:34 | 2025-10-30
06:30 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24