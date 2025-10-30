لجنة كفرحزير البيئية.. تحذير من عودة عمل المقالع

Advertisement

- انتشار الأمراض السرطانية والقلبية والصدرية بين شباب والشمال نتيجة عمل المقالع السابقة.

- المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن المقالع، كونها خارج المخطط التوجيهي، وبدون تقييم بيئي، ومدفونة فيها نفايات صناعية سامة، وتقع فوق مصادر مياه جوفية مهمة.

أصدرت بياناً تحذيراً بمناسبة انعقاد ، مطالبة الوزراء وممثليهم بعدم منح تراخيص للشركات المنتجة للترابة، محذرة من:ودعت اللجنة الأهالي إلى التجمع المدني يوم السبت 8 تشرين الثاني رفضاً لإعادة عمل المقالع والتحايل القانوني للشركات.