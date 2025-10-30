Advertisement

لبنان

بهية الحريري تمثل الرئيس الحريري في العيد الوطني التركي الـ102

Lebanon 24
30-10-2025 | 04:54
شاركت رئيسة مؤسسة الحريري، السيدة بهية الحريري، ممثلةً للرئيس سعد الحريري، في حفل الاستقبال الذي أقامه سفير تركيا في لبنان مراد لوتم وزوجته، بمناسبة العيد الوطني التركي الـ102، وذلك في فندق غراند حبتور بيروت.
رافق السيدة الحريري في الحفل أمين عام تيار المستقبل الأستاذ أحمد الحريري. ونقلت الحريري للسفير التركي، وبواسطته إلى الرئاسة والشعب التركي، تهنئة الرئيس سعد الحريري بهذه المناسبة وتمنياته للجمهورية التركية بدوام الاستقرار والازدهار.
 
(الوكالة الوطنية)
الرئيس سعد الحريري

الوكالة الوطنية

سعد الحريري

الرئيس سعد

المستقبل

الحريري

جمهورية

بيروت

