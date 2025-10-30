بهية الحريري تمثل الرئيس الحريري في العيد الوطني التركي الـ102

Advertisement

شاركت رئيسة مؤسسة ، السيدة بهية الحريري، ممثلةً للرئيس ، في حفل الاستقبال الذي أقامه سفير في مراد لوتم وزوجته، بمناسبة العيد الوطني الـ102، وذلك في فندق غراند حبتور .رافق السيدة الحريري في الحفل أمين عام الأستاذ أحمد الحريري. ونقلت الحريري للسفير التركي، وبواسطته إلى الرئاسة والشعب التركي، تهنئة بهذه المناسبة وتمنياته للجمهورية التركية بدوام الاستقرار والازدهار.