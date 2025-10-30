Advertisement

لبنان

إلياس اسطفان في أستراليا: تحضيرات للانتخابات النيابية ودعوة للمغتربين

Lebanon 24
30-10-2025 | 05:10
وصل عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب إلياس اسطفان إلى مدينة ملبورن في أستراليا قادمًا من سيدني، يرافقه منسّق حزب "القوات اللبنانية" في أستراليا طوني عبيد، وكان في استقباله رئيس مركز ملبورن إيليا ملحم وعدد من مسؤولي الحزب. تأتي هذه الزيارة ضمن جولة تمثّل خلالها رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، وتشمل لقاءات مع الجالية اللبنانية وفاعليات سياسية ودينية واقتصادية.
وعقد اسطفان لقاءً مع أعضاء مركز الحزب في ملبورن، تناول خلاله التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان عام 2026، داعيًا المغتربين إلى المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي.

كما أقام قنصل لبنان العام في فكتوريا رامي حامدي مأدبة غداء تكريمية على شرف النائب اسطفان، بحضور طوني عبيد وإيليا ملحم ورؤساء أحزاب الكتائب و"المستقبل" و"المردة" و"حركة الاستقلال". وعبّر اسطفان عن شكره للقنصل على هذه المبادرة، مؤكدًا أهمية دور المغتربين في الانتخابات، فيما تمنّى القنصل له زيارة موفقة ومثمرة.
 
(الوكالة الوطنية)
