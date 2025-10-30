إلياس اسطفان في أستراليا: تحضيرات للانتخابات النيابية ودعوة للمغتربين

Advertisement

وصل عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب إلياس اسطفان إلى مدينة ملبورن في أستراليا قادمًا من سيدني، يرافقه منسّق حزب " " في أستراليا طوني عبيد، وكان في استقباله رئيس مركز ملبورن إيليا ملحم وعدد من مسؤولي الحزب. تأتي هذه الزيارة ضمن جولة تمثّل خلالها الدكتور ، وتشمل لقاءات مع الجالية وفاعليات سياسية ودينية واقتصادية.وعقد اسطفان لقاءً مع أعضاء مركز الحزب في ملبورن، تناول خلاله التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة في عام 2026، داعيًا المغتربين إلى المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي.كما أقام قنصل لبنان العام في فكتوريا رامي حامدي مأدبة غداء تكريمية على شرف النائب اسطفان، بحضور طوني عبيد وإيليا ملحم ورؤساء أحزاب و" " و"المردة" و"حركة الاستقلال". وعبّر اسطفان عن شكره للقنصل على هذه المبادرة، مؤكدًا أهمية دور المغتربين في الانتخابات، فيما تمنّى القنصل له زيارة موفقة ومثمرة.