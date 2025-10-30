شادي السيد: لضرورة إعادة حقوق الموظفين في منشآت نفط طرابلس

Advertisement

أعلن رئيس والمستخدمين في ، النقيب ، في بيان، أنه "عطفًا على قرار اللبناني القاضي بتبرئة المسؤولين في منشآت نفط ، براءة بائنة لا لبس فيها، نود أن نؤكد كلامنا السابق المطالب بتحديد المسؤوليات الواقعة على عاتق المتورطين الحقيقيين في كثير من أمور الفساد". وأضاف: "ولو أننا لا نريد أن نستحضر الأسماء والأفعال في هذا البيان، فإننا اليوم بصدد إنصاف حقيقي سجل لصالح من اتهموا زورًا وأوقفوا عن العمل ظلماً وجرت ملاحقتهم بشكل لا يمت للعدالة بأي صلة".وأوضح السيد أن "الحقيقة قد تجلّت والعدالة قد سطعت بقرار قضائي نحترمه ونقدّر، ونود القول إن ما صدر هو حفظ حق بعد سنتين أليمتين. لذا نناشد القضاء اللبناني متابعة هذا الملف بالتعويض عليهم معنويًا وماليًا بعد الخسائر التي لحقت بهم".ودعا السيد والمياه إلى "الوقوف إلى جانب هؤلاء الموظفين، ورفع الغبن والظلم عنهم، وإعادة الأمور إلى نصابها ووضع العالقة في سياقها القانوني السليم. وإذا لزم الأمر، اللجوء إلى القضاء لضمان إنصافهم الكامل".كما شدد على أن "الاهتمام الأساسي يجب أن يكون باستعادة هيبة منشآت نفط طرابلس وتشغيلها بشكل كامل، بما يشمل خط وإحياء المختبرات، وضمان توزيع مادة المازوت للسوق المحلي واستثمار البنى التحتية من استقبال البواخر وتخزين وإيجار الخزانات". وختم السيد: "نؤكد أننا ملتزمون بحزم أن تبقى المنشآت تحت رعاية وإشراف الموظفين والعملاء المخلصين، وأن الموظفين المظلومين الذين عادوا بفعل قرار قضائي يستحقون من المسؤولين إنصافهم وإعادة حقوقهم كاملة وفق العدالة والقانون".