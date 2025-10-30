24
لبنان
بعد التوغل الإسرائيلي في بليدا.. بيانٌ من حزب الله
Lebanon 24
30-10-2025
|
06:13
أكد
حزب الله
في بيان اليوم الخميس، أن "العدو الصهيوني المجرم يواصل مسلسل جرائمه على الأراضي
اللبنانية
، ويمعن في توغلاته وانتهاكه لسيادة
لبنان
وحرمة مواطنيه، غير آبه بالاتفاقات والتفاهمات والقوانين الدولية، إذ توغل فجر اليوم في عمق بلدة بليدا الحدودية واقتحم مبنى البلدية وأعدم بدم بارد موظف البلدية الشهيد إبراهيم سلامة وهو نائم في فراشه، في جريمة تؤكد على إجرام ووحشية هذا العدو المتعطش إلى القتل وسفك الدماء دون أي مبرر".
ودان "الحزب" في البيان نفسه، بشدة هذه الجريمة
الإسرائيلية
الجديدة، والتي أتت مباشرة بعد زيارة الموفدة الأميركية إلى لبنان وترأسها اجتماعات لجنة الميكانيزم، مؤكدًا أن العدوان الصهيوني على بلدنا يتم بشراكة وتواطؤ أميركي، وأن
واشنطن
هي صاحبة الضوء الأخضر لكل تصعيد إسرائيلي ولكل عدوان، بهدف الضغط على لبنان لتنفيذ أجندة ومشاريع خبيثة لا تتوافق مع مصلحته الوطنية ولا تحفظ له سيادته وعناصر قوته.
وأضاف: "إن تمادي العدو في جرائمه وارتكاباته يستوجب من الدولة اللبنانية ومن كل القوى السياسية اتخاذ موقف وطني موحد ومسؤول وصلب لتقوية موقف لبنان إزاء هذه الاعتداءات المتواصلة"، مثمنًا "موقف رئيس الجمهورية بالطلب من
الجيش اللبناني
مواجهة التوغلات الإسرائيلية"، كما دعا إلى دعم الجيش بكل الإمكانيات اللازمة لتعزيز قدراته الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة هذا العدو المتوحش، كما دعا الحكومة أيضاً إلى اتخاذ خطوات مغايرة لما قامت به طوال ١١ شهرًا وتحمل مسؤولياتها بإقرار خطة سياسية ودبلوماسية لوقف الاعتداءات ولحماية المواطنين اللبنانيين ومصالحهم، ومطالبة
المجتمع الدولي
ومجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية بتحمل مسؤولياتهم باتخاذ المواقف الرادعة والمناسبة لوقف العدوان.
وتقدم حزب الله من ذوي الشهيد وبلدية بليدا وأهلها الشرفاء بأحر التعازي والمواساة سائلين الله تعالى له الرحمة وعلو الدرجات ولأهلنا في بليدا والجنوب ولبنان الصبر والفرج القريب بإذن الله.
