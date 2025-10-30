بعد التوغل الإسرائيلي في بليدا.. بيانٌ من حزب الله

أكد في بيان اليوم الخميس، أن "العدو الصهيوني المجرم يواصل مسلسل جرائمه على الأراضي ، ويمعن في ‏توغلاته وانتهاكه لسيادة ‏وحرمة مواطنيه، غير آبه بالاتفاقات والتفاهمات ‏والقوانين الدولية، إذ توغل فجر اليوم في عمق بلدة بليدا الحدودية ‏واقتحم مبنى ‏البلدية وأعدم بدم بارد موظف البلدية الشهيد إبراهيم سلامة وهو نائم في فراشه، في ‏جريمة تؤكد على ‏إجرام ووحشية هذا العدو المتعطش إلى القتل وسفك الدماء دون ‏أي مبرر".‏

ودان "الحزب" في البيان نفسه، بشدة هذه الجريمة الجديدة، والتي أتت مباشرة بعد ‏زيارة الموفدة الأميركية إلى لبنان ‏وترأسها اجتماعات لجنة الميكانيزم، مؤكدًا أن العدوان ‏الصهيوني على بلدنا يتم بشراكة وتواطؤ أميركي، وأن ‏هي صاحبة ‏الضوء الأخضر لكل تصعيد إسرائيلي ولكل عدوان، بهدف الضغط على لبنان لتنفيذ ‏أجندة ومشاريع خبيثة ‏لا تتوافق مع مصلحته الوطنية ولا تحفظ له سيادته وعناصر ‏قوته. ‏



وأضاف: "إن تمادي العدو في جرائمه وارتكاباته يستوجب من الدولة اللبنانية ومن كل القوى ‏السياسية اتخاذ موقف وطني موحد ‏ومسؤول وصلب لتقوية موقف لبنان إزاء هذه الاعتداءات المتواصلة"، مثمنًا "موقف رئيس الجمهورية بالطلب ‏من مواجهة ‏التوغلات الإسرائيلية"، كما دعا إلى دعم الجيش بكل الإمكانيات اللازمة لتعزيز ‏قدراته ‏الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة هذا العدو المتوحش، كما دعا ‏الحكومة أيضاً إلى اتخاذ خطوات مغايرة لما ‏قامت به طوال ١١ شهرًا وتحمل ‏مسؤولياتها بإقرار خطة سياسية ودبلوماسية لوقف الاعتداءات ولحماية المواطنين ‏‏اللبنانيين ومصالحهم، ومطالبة ومجلس الأمن وقوات الطوارئ ‏الدولية بتحمل مسؤولياتهم باتخاذ ‏المواقف الرادعة والمناسبة لوقف العدوان. ‏



وتقدم حزب الله من ذوي الشهيد وبلدية بليدا وأهلها الشرفاء بأحر التعازي ‏والمواساة سائلين الله تعالى له الرحمة وعلو ‏الدرجات ولأهلنا في بليدا والجنوب ‏ولبنان الصبر والفرج القريب بإذن الله. ‏