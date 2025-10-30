Advertisement

لبنان

في زحلة.. سقطت من "التوك توك" وتعرّضت لإصابة

Lebanon 24
30-10-2025
أفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط امرأة من الية "توك توك" في حوش الأمراء – زحلة، ما أدى إلى إصابتها بجروح ورضوض.
وقد حضر الصليب الأحمر إلى المكان وعمل على اسعافها، ونقلها إلى المستشفى للمعالجة.
