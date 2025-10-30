اعتصام للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي

دعت لجنة الناجحين في امتحانات للتعليم الثانوي لعامي 2008 و2016 إلى اعتصامٍ احتجاجي أمام – الأونيسكو، يوم الجمعة 31 تشرين الأول 2025، الساعة 10:00 صباحًا، للمطالبة بـ"الدخول إلى الملاك" أسوةً بحقّهم القانوني والمكتسب.

