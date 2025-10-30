Advertisement

لبنان

اعتصام للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي

Lebanon 24
30-10-2025
دعت لجنة الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية للتعليم الثانوي لعامي 2008 و2016 إلى اعتصامٍ احتجاجي أمام وزارة التربية والتعليم العالي – الأونيسكو، يوم الجمعة 31 تشرين الأول 2025، الساعة 10:00 صباحًا، للمطالبة بـ"الدخول إلى الملاك" أسوةً بحقّهم القانوني والمكتسب.
