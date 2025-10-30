Advertisement

لبنان

بعد سحب مبلغ 330 الف دولار.. توقيف امين خزنة بلدية بيروت

Lebanon 24
30-10-2025 | 08:10
أفادت معلومات صحفية أنه تم توقيف امين خزنة بلدية بيروت من قبل أمن الدولة على ذمة التحقيق حول ملف سحب مبلغ 330 الف دولار دون قرار المجلس البلدي
