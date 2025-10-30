Advertisement

لبنان

بري بحث التطورات السياسية والاعتداءات الإسرائيلية مع زواره

Lebanon 24
30-10-2025 | 08:08
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير باكستان في لبنان سليمان أطهر، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما التقى بري رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، النائب جهاد الصمد، حيث بحث معه المستجدات السياسية والميدانية، لا سيما استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الأحداث الأخيرة في بلدتي بليدا والعديسة والعدوان الجوي على أطراف بلدات الجرمق، العيشية والخردلي، إلى جانب البحث في شؤون تشريعية متعددة.

وفي إطار اهتمامه بشؤون الموظفين، استقبل الرئيس بري رئيس وأعضاء "رابطة موظفي الإدارة العامة" ووفداً من كتاب العدل، حيث تناول البحث مطالبهم المتعلقة بالرواتب والمتعاقدين والحقوق المترتبة عليهم.

وبعد اللقاء، أعرب رئيس الرابطة وليد جعجع عن تقديره للرئيس بري قائلاً: "اجتمعنا مع الرئيس نبيه بري لبحث مطالبنا الملحة والمحقّة، لا سيما ما يتعلق بالـ50% من المستحقات منذ عام 2015، وقضية المتعاقدين وفق المرسوم 5240 على 2001، إضافة إلى المطالب المتعلقة بالشمولية".

وأضاف جعجع: "كما ناقشنا حقوقنا كمساعدين قضائيين في مجال المثابرة والاستشفاء والتعليم، وكان الرئيس بري إيجابياً للغاية في تقديم الدعم لنا داخل المجلس النيابي والحكومة. لمسنا منه التواضع والتفهّم لمعاناة الموظفين الذين لم ينلوا حقوقهم".

وختم بالقول: "وضعنا دولته في كل معاناتنا منذ العام 2019 حتى اليوم، وشعرنا بأنه أمه الصبي في هذا الموضوع. لن ننسى هذا الدعم من الرئيس بري إلى أن نأخذ حقوقنا كاملة، ونتمنى أن يحذو الجميع حذوه".
