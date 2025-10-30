بري بحث التطورات السياسية والاعتداءات الإسرائيلية مع زواره

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، سفير باكستان في سليمان أطهر، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.كما التقى رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، النائب جهاد الصمد، حيث بحث معه المستجدات السياسية والميدانية، لا سيما استمرار الاعتداءات اليومية على الأراضي ، بما في ذلك الأحداث الأخيرة في بلدتي بليدا والعديسة والعدوان الجوي على أطراف بلدات الجرمق، العيشية والخردلي، إلى جانب البحث في شؤون تشريعية متعددة.وفي إطار اهتمامه بشؤون الموظفين، استقبل رئيس وأعضاء "رابطة موظفي الإدارة العامة" ووفداً من كتاب العدل، حيث تناول البحث مطالبهم المتعلقة بالرواتب والمتعاقدين والحقوق المترتبة عليهم.وبعد اللقاء، أعرب رئيس الرابطة وليد جعجع عن تقديره للرئيس بري قائلاً: "اجتمعنا مع الرئيس لبحث مطالبنا الملحة والمحقّة، لا سيما ما يتعلق بالـ50% من المستحقات منذ عام 2015، وقضية المتعاقدين وفق المرسوم 5240 على 2001، إضافة إلى المطالب المتعلقة بالشمولية".وأضاف جعجع: "كما ناقشنا حقوقنا كمساعدين قضائيين في مجال المثابرة والاستشفاء والتعليم، وكان الرئيس بري إيجابياً للغاية في تقديم الدعم لنا داخل المجلس النيابي والحكومة. لمسنا منه التواضع والتفهّم لمعاناة الموظفين الذين لم ينلوا حقوقهم".وختم بالقول: "وضعنا دولته في كل معاناتنا منذ العام 2019 حتى اليوم، وشعرنا بأنه أمه الصبي في هذا الموضوع. لن ننسى هذا الدعم من الرئيس بري إلى أن نأخذ حقوقنا كاملة، ونتمنى أن يحذو الجميع حذوه".