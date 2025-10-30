اللجنة المشتركة للداخلية والخارجية تبدأ دراسة اقتراع المغتربين

Advertisement

عقدت من وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين اجتماعها الأول في مبنى ، بحضور الوزيرين ويوسف رجي، لبحث تطبيق أحكام الفصل من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، والمتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع.وأشار الوزيران إلى أن اللجنة بدأت أعمالها بغضّ النظر عن النقاشات والاقتراحات المطروحة على صعيد مجلسي النواب والوزراء بشأن قانون الانتخاب، ملتزمة بالإجراءات والمهل المنصوص عليها في القانون الحالي. وتركز اللجنة في اجتماعاتها على دراسة المواد الخاصة بالمغتربين والاطلاع على التقرير المعد سابقًا عام 2021، على أن ترفع توصياتها بنتيجة أعمالها لاحقًا.وأكد الوزيران أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وضمان مشاركة فعالة للبنانيين المنتشرين حول العالم، بما يكرس حق المغترب في الاقتراع بشفافية وسلاسة ويعزز ثقة المواطنين في العملية .