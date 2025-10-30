Advertisement

لبنان

اللجنة المشتركة للداخلية والخارجية تبدأ دراسة اقتراع المغتربين

Lebanon 24
30-10-2025 | 08:44
عقدت اللجنة المشتركة من وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين اجتماعها الأول صباح اليوم في مبنى وزارة الداخلية، بحضور الوزيرين أحمد الحجار ويوسف رجي، لبحث تطبيق أحكام الفصل الحادي عشر من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، والمتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع.
وأشار الوزيران إلى أن اللجنة بدأت أعمالها بغضّ النظر عن النقاشات والاقتراحات المطروحة على صعيد مجلسي النواب والوزراء بشأن قانون الانتخاب، ملتزمة بالإجراءات والمهل المنصوص عليها في القانون الحالي. وتركز اللجنة في اجتماعاتها على دراسة المواد الخاصة بالمغتربين والاطلاع على التقرير المعد سابقًا عام 2021، على أن ترفع توصياتها بنتيجة أعمالها لاحقًا.

وأكد الوزيران أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وضمان مشاركة فعالة للبنانيين المنتشرين حول العالم، بما يكرس حق المغترب في الاقتراع بشفافية وسلاسة ويعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
