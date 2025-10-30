بعد جريمة بليدا.. "التيار" يحمّل الحكومة المسؤولية

أدان الجريمة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي ضد المدنيين في بلدة بليدا الجنوبية.

وحمّل في بيان الحكومة، مسؤولية اتباع سياسة "مكانك راوح " في ملف استراتيجية الأمن الوطني وحصر السلاح بيد الجيش وتسليحه، عدا عن التقصير الدبلوماسي في مواجهة العدوان الاسرائيلي فيما نسمع عن تحذيرات دولية من اقتراب الحرب مجدّدًا.

وأكّد دعمه للجيش وتكريس دوره الدفاعي وأثنى على طلب رئيس الجمهورية من الجيش التصدي للإعتداءات .