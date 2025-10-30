Advertisement

لبنان

بعد جريمة بليدا.. "التيار" يحمّل الحكومة المسؤولية

Lebanon 24
30-10-2025 | 08:48
أدان التيار الوطني الحر الجريمة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي ضد المدنيين في بلدة بليدا الجنوبية. 
وحمّل في بيان الحكومة، مسؤولية اتباع سياسة "مكانك راوح " في ملف استراتيجية الأمن الوطني وحصر السلاح بيد الجيش وتسليحه، عدا عن التقصير الدبلوماسي في مواجهة العدوان الاسرائيلي فيما نسمع عن تحذيرات دولية من اقتراب الحرب مجدّدًا.
وأكّد التيار دعمه للجيش وتكريس دوره الدفاعي وأثنى على طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من الجيش التصدي للإعتداءات الإسرائيلية .
