جنوبًا.. إلقاء قنبلة إسرائيلية بالقرب من أحد الرعاة واستهداف منزل

أفادت مندوبة " " عن أن محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على أطراف البلدة، مستهدفة راعي الماشية ، بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية من الرشاشات.ووفقاً للمعلومات، تم استهداف أحد المنازل أيضا، في البلدة بقنبلة من إسرائيلية، فيما أفيد عن سقوط إصابات، بينهم عسكري.