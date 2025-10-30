Advertisement

لبنان

جنوبًا.. إلقاء قنبلة إسرائيلية بالقرب من أحد الرعاة واستهداف منزل

Lebanon 24
30-10-2025 | 09:42
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على أطراف البلدة، مستهدفة راعي الماشية فراس حمدان، بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية من الرشاشات.
ووفقاً للمعلومات، تم استهداف أحد المنازل أيضا، في البلدة بقنبلة من درون إسرائيلية، فيما أفيد عن سقوط إصابات، بينهم عسكري.
