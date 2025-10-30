عون ناقش وعبدالله البطاقة الصحية واستقبل خضر

استقبل رئيس الجمهورية في ، عضو "اللقاء " رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال .

وبعد اللقاء، قال عبدالله: "نقلنا تحيات الرئيس السابق للحزب التقدمي ، وأكدنا وقوفنا إلى جانب حماية وتناولنا الحياتية والمعيشية".

و‏أضاف: "لقد ناقشت قانون البطاقة الصحية، ووجدت كل التفهم والدعم اللازمين لإيجاد حل جذري يخفف معاناة المواطن اللبناني. ووضعت فخامته في أجواء التحضير لقانون الرعاية المنزلية لتأمين تغطية للمرضى الذين يستكملون علاجهم في منازلهم، ومن المقرر مناقشة القانون يوم الإثنين في لجنة الصحة النيابية".



كما استقبل رئيس الجمهورية محافظ الهرمل بشير خضر، الذي أطلعه على سير الأمور في المحافظة والأوضاع العامة فيها.