لبنان

عون ناقش وعبدالله البطاقة الصحية واستقبل خضر

Lebanon 24
30-10-2025 | 10:02
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، عضو "اللقاء الديمقراطي" رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله.
وبعد اللقاء، قال عبدالله: "نقلنا تحيات الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وأكدنا وقوفنا إلى جانب حماية لبنان وتناولنا القضايا الحياتية والمعيشية".
و‏أضاف: "لقد ناقشت قانون البطاقة الصحية، ووجدت كل التفهم والدعم اللازمين لإيجاد حل جذري يخفف معاناة المواطن اللبناني. ووضعت فخامته في أجواء التحضير لقانون الرعاية المنزلية لتأمين تغطية للمرضى الذين يستكملون علاجهم في منازلهم، ومن المقرر مناقشة القانون يوم الإثنين في لجنة الصحة النيابية".

كما استقبل رئيس الجمهورية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الذي أطلعه على سير الأمور في المحافظة والأوضاع العامة فيها.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24