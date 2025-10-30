24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي اطلع من وفد الرؤيا العالمية على مشروع قانون حماية حقوق الطفل
Lebanon 24
30-10-2025
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
في الصرح البطريركي في بكركي وفدًا من مؤسسة الرؤيا العالمية - World Vision مكتب كسروان وجبل
لبنان
، حيث عرض الوفد أبرز النشاطات والخدمات التي تقدمها المؤسسة منذ تأسيسها في لبنان عام 1975، في مجالات إنسانية وإنمائية واجتماعية وتربوية، من منطلق روح الإنجيل وبدون أي تمييز ديني أو طائفي.
Advertisement
ولفت رئيس مكتب المؤسسة حبيب خطار إلى أن المؤسسة تعمل على اقتراح مشروع قانون لحماية حقوق الطفل في لبنان، عبر تعديل المادة 186 من القانون 422 الخاص بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر. وشدّد على أهمية المشروع لضمان حقوق الطفل وحماية طفولته من أي انتهاكات تؤثر على مستقبله. كما أشار إلى ضرورة رفع سن المحاكمة من 8 إلى 15 سنة، بما يراعي النضج النفسي للطفل ويستبدل العقوبة بالعلاج والتأهيل، مؤكدًا أن الإصلاح الاجتماعي يبدأ من الضمير الإيماني قبل التشريع المدني، ومثمنًا اهتمام البطريرك
الراعي
بهذا الملف.
كما استقبل البطريرك الراعي الفنانة ماجدة الرومي في زيارة لطلب بركة، حيث تم التطرق إلى أهمية رسالة الفن في خدمة الإنسان والوطن. وأثناء جولتها في أقسام المتحف البطريركي، أشادت بالقيمة التاريخية والروحية والفنية للمتاحف التي تحفظ الإرث الثقافي والروحي للكنيسة
المارونية
عبر العصور.
وشمل برنامج الاستقبالات أيضًا رئيسة جمعية ومعهد "فيلوكاليا" الأخت مارانا سعد، التي عرضت التحضيرات الخاصة بافتتاحية دار الميلاد برعاية البطريرك الراعي، والتي تتضمن برامج متنوعة بهذه المناسبة.
كما استقبل الراعي رجل الأعمال غسان أيوب، الذي أشار إلى الدور الحيوي للمنتشرين اللبنانيين حول العالم في دعم وطنهم الأم، مؤكدًا ارتباطهم الدائم بأرض الآباء والأجداد.
مواضيع ذات صلة
مكي أطلع الراعي على التطورات وخطة "Reinventing Government 2030"
Lebanon 24
مكي أطلع الراعي على التطورات وخطة "Reinventing Government 2030"
30/10/2025 21:45:58
30/10/2025 21:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع قانون معجل من وزارة الخارجية لالغاء المادتين 112 و122 في قانون الانتخاب
Lebanon 24
مشروع قانون معجل من وزارة الخارجية لالغاء المادتين 112 و122 في قانون الانتخاب
30/10/2025 21:45:58
30/10/2025 21:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي خلال إطلاق مشروع "نرنم عمانوئيل" من بكركي: سنصلي معكم لأجل سلام لبنان
Lebanon 24
الراعي خلال إطلاق مشروع "نرنم عمانوئيل" من بكركي: سنصلي معكم لأجل سلام لبنان
30/10/2025 21:45:58
30/10/2025 21:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتراح قانون جديد من عبدالله… اطلعوا على مضمونه
Lebanon 24
اقتراح قانون جديد من عبدالله… اطلعوا على مضمونه
30/10/2025 21:45:58
30/10/2025 21:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس الراعي
بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس
بطرس الراعي
بشارة بطرس
جبل لبنان
المارونية
تابع
قد يعجبك أيضاً
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
Lebanon 24
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
15:00 | 2025-10-30
30/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
Lebanon 24
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
14:49 | 2025-10-30
30/10/2025 02:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
Lebanon 24
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
14:44 | 2025-10-30
30/10/2025 02:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2025-10-30
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
15:00 | 2025-10-30
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
14:54 | 2025-10-30
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:49 | 2025-10-30
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
14:44 | 2025-10-30
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
14:33 | 2025-10-30
في آخر تصريح له... هذا ما قاله غراهام عن الجيش و"حزب الله"
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24