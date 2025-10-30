Advertisement

لبنان

الراعي اطلع من وفد الرؤيا العالمية على مشروع قانون حماية حقوق الطفل

Lebanon 24
30-10-2025 | 09:45
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وفدًا من مؤسسة الرؤيا العالمية - World Vision مكتب كسروان وجبل لبنان، حيث عرض الوفد أبرز النشاطات والخدمات التي تقدمها المؤسسة منذ تأسيسها في لبنان عام 1975، في مجالات إنسانية وإنمائية واجتماعية وتربوية، من منطلق روح الإنجيل وبدون أي تمييز ديني أو طائفي.
ولفت رئيس مكتب المؤسسة حبيب خطار إلى أن المؤسسة تعمل على اقتراح مشروع قانون لحماية حقوق الطفل في لبنان، عبر تعديل المادة 186 من القانون 422 الخاص بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر. وشدّد على أهمية المشروع لضمان حقوق الطفل وحماية طفولته من أي انتهاكات تؤثر على مستقبله. كما أشار إلى ضرورة رفع سن المحاكمة من 8 إلى 15 سنة، بما يراعي النضج النفسي للطفل ويستبدل العقوبة بالعلاج والتأهيل، مؤكدًا أن الإصلاح الاجتماعي يبدأ من الضمير الإيماني قبل التشريع المدني، ومثمنًا اهتمام البطريرك الراعي بهذا الملف.

كما استقبل البطريرك الراعي الفنانة ماجدة الرومي في زيارة لطلب بركة، حيث تم التطرق إلى أهمية رسالة الفن في خدمة الإنسان والوطن. وأثناء جولتها في أقسام المتحف البطريركي، أشادت بالقيمة التاريخية والروحية والفنية للمتاحف التي تحفظ الإرث الثقافي والروحي للكنيسة المارونية عبر العصور.

وشمل برنامج الاستقبالات أيضًا رئيسة جمعية ومعهد "فيلوكاليا" الأخت مارانا سعد، التي عرضت التحضيرات الخاصة بافتتاحية دار الميلاد برعاية البطريرك الراعي، والتي تتضمن برامج متنوعة بهذه المناسبة.

كما استقبل الراعي رجل الأعمال غسان أيوب، الذي أشار إلى الدور الحيوي للمنتشرين اللبنانيين حول العالم في دعم وطنهم الأم، مؤكدًا ارتباطهم الدائم بأرض الآباء والأجداد.
