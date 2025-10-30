Advertisement

لبنان

بالصور.. ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور

Lebanon 24
30-10-2025 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1435999-638974376904081536.png
Doc-P-1435999-638974376904081536.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في مناطق صور، البص وبرج الشمالي.
Advertisement
 
أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور بالاضافة الى السجائر الالكترونية المهربة.  

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
ضبط كميات كبيرة من السجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر في البقاع
lebanon 24
30/10/2025 21:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة في الشمال
lebanon 24
30/10/2025 21:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
في القاع والهرمل.. الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر
lebanon 24
30/10/2025 21:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في زحلة
lebanon 24
30/10/2025 21:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صور

اللبنانية

القضاء ا

الشمالي

الريجي

القضاء

الشمال

الري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:49 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
14:33 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24