لبنان
بالصور.. ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور
Lebanon 24
30-10-2025
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك
اللبنانية
"
الريجي
" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في مناطق صور، البص وبرج
الشمالي
.
أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور بالاضافة الى السجائر الالكترونية المهربة.
وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها
القضاء
المختص.
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
Lebanon 24
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
15:00 | 2025-10-30
30/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
Lebanon 24
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
14:49 | 2025-10-30
30/10/2025 02:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
Lebanon 24
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
14:44 | 2025-10-30
30/10/2025 02:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
