لبنان

"لا تصغوا للتهويل".. مرقص سلّم شهادات تقدير لمئة طالب إعلام

Lebanon 24
30-10-2025 | 10:15
سلم وزير الإعلام، المحامي بول مرقص، خلال فعاليات "الملتقى الإعلامي العربي" في مبنى التدريب والمؤتمرات التابع للإدارة العامة لطيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري الدوليبيروت، شهادات تقدير لمئة طالب من كليات الإعلام في الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة، الذين شاركوا في دورات تدريبية متخصصة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال كلمته، شدّد مرقص على أهمية الثقة بالنفس قائلاً: "كونوا واثقين بأنفسكم ولا تصغوا للتهويل. صحيح أننا نواجه تحديات وظروفاً صعبة، لكن بإمكاننا التحكم بواقعنا الداخلي إلى حدود كبيرة".

كما دعا الوزير الطلاب إلى التواصل المستمر مع الجيل المخضرم للاستفادة من خبراته، مؤكداً على أهمية نقل التجارب والمعرفة لضمان استمرار تطوير العمل الإعلامي في لبنان.
