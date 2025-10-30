"لا تصغوا للتهويل".. مرقص سلّم شهادات تقدير لمئة طالب إعلام

Advertisement

سلم ، المحامي بول ، خلال فعاليات "الملتقى الإعلامي العربي" في مبنى التدريب والمؤتمرات التابع للإدارة العامة لطيران في – ، شهادات تقدير لمئة طالب من كليات الإعلام في الجامعات الرسمية والخاصة، الذين شاركوا في دورات تدريبية متخصصة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات .وخلال كلمته، شدّد مرقص على أهمية الثقة بالنفس قائلاً: "كونوا واثقين بأنفسكم ولا تصغوا للتهويل. صحيح أننا نواجه تحديات وظروفاً صعبة، لكن بإمكاننا التحكم بواقعنا الداخلي إلى حدود كبيرة".كما دعا الوزير الطلاب إلى التواصل المستمر مع الجيل المخضرم للاستفادة من خبراته، مؤكداً على أهمية نقل التجارب والمعرفة لضمان استمرار تطوير العمل الإعلامي في .