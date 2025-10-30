Advertisement

لبنان

بينهم هؤلاء... الادعاء على 15 شخصا في ملف الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
30-10-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1436008-638974390077470883.jpeg
Doc-P-1436008-638974390077470883.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات صحفية أن مدعي عام جبل لبنان ادعى على 15 شخصا في ملف الجامعة اللبنانية، بينهم مدير الكلية وامين سرها وطلاب وموظفون. 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
مقتل 15 شخصًا في انقلاب حافلة بولاية بيرنامبوكو البرازيلية
lebanon 24
30/10/2025 21:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مصرع 15 شخصا في انحراف قطار عن سكته في لشبونة بالبرتغال
lebanon 24
30/10/2025 21:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بينهم ممثل اليونيسف.. الحوثيون يحتجزون 20 شخصاً
lebanon 24
30/10/2025 21:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الأولى عربيا في استحداث اختصاص "اللسانيات الحاسوبية" في مناهجها
lebanon 24
30/10/2025 21:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة اللبنانية

جامعة اللبن

اللبنانية

لبنان

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:49 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
14:33 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24