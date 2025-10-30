Advertisement

لبنان

نصار بحث وسفير البحرين في سبل تفعيل التعاون

Lebanon 24
30-10-2025 | 09:30
استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه بالوزارة ظهر اليوم، سفير مملكة البحرين وحيد مبارك سيّار، وقد جرى البحث في سبل تفعيل التعاون القضائي والقانوني بين لبنان والبحرين.
وحيد مبارك

عادل نصار

لبنان وا

البحرين

بحرين

