لبنان

جابر تابع أعمال ترميم 500 مبنى في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
30-10-2025 | 10:13
تابع وزير المالية ياسين جابر سير أعمال الترميم الإنشائي التي تقوم بها الهيئة العليا للإغاثة لإعادة بناء 500 مبنى متضرر في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الاعتداءات الإسرائيلية. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة العميد بسام نابلسي، حيث تم استعراض المراحل المنجزة والتنسيق بشأن الاعتمادات المالية التي تخصصها وزارة المالية للهيئة على دفعات من الخزينة العامة، بعد أن أوكلت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إعادة الإعمار مهام الأشغال للهيئة.
في جانب آخر، تسلم جابر من رئيس المحاسبة محمد بدران قطوعات الحسابات التي أنجزها الديوان عن السنوات 2006 حتى 2010، في إطار متابعة الملفات المالية القديمة. كما استقبل رئيس هيئة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء الهيئة، واطلع على تصور الهيئة لخطتها العملية انطلاقًا من المهام الموكلة إليها.

وفي الشأن الاجتماعي، التقى وزير المالية وفدًا من رابطة موظفي الإدارة العامة ولجان التنسيق للمساعدين القضائيين برئاسة وليد جعجع، وعضوية جوزف تلج، رانيا عبد الصمد، رين الملحم، ونضال حسن. وقد عرض الوفد الأوضاع الاجتماعية للموظفين في ظل الأزمة الحالية والمطالب المتعلقة بتصحيح الرواتب على أساس 50% من قيمة الراتب لعام 2019 ابتداءً من العام 2026، مع إضافة 10% كل ستة أشهر، ورفع التعويض العائلي بما يتوافق مع التضخم السنوي، بالإضافة إلى تعديل شروط المثابرة ومراعاة ظروف الموظفين.

ووعد الوزير بدراسة هذه المطالب، مؤكدًا تشكيل لجنة مشتركة من المعنيين في الوزارة لمناقشتها مع ممثلي الرابطة بداية الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى حلول عادلة تتوافق مع الإمكانات المالية للدولة.

كما التقى جابر النائب قاسم هاشم، حيث بحثا الأوضاع العامة وخصوصًا في منطقة الجنوب، في إطار متابعة المستجدات المحلية والخدماتية.
