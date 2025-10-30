بيان لليونيفيل عن جريمة بليدا.. هذا ما جاء فيه



تعرب اليونيفيل عن قلقها العميق إزاء التوغل المسلح في بليدا فجر اليوم.

يمثّل هذا العمل الإسرائيلي شمال الخط الأزرق انتهاكاً صارخاً لقرار 1701 ولسيادة .



تجدد اليونيفيل دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية، وتلفت إلى أن بسط من خلال مؤسساتها هو جوهر القرار 1701.



في هذا الوقت، تبقى اليونيفيل على تواصل مع القوات المسلحة بشأن الحادث.

أصدرت قوات اليونيفيل، بياناً، جاء فيه: