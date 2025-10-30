Advertisement

لبنان

بيان لليونيفيل عن جريمة بليدا.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
30-10-2025 | 11:26
أصدرت قوات اليونيفيل، بياناً، جاء فيه:
 
تعرب اليونيفيل عن قلقها العميق إزاء التوغل الإسرائيلي المسلح في بليدا فجر اليوم.
يمثّل هذا العمل الإسرائيلي شمال الخط الأزرق انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ولسيادة لبنان.

تجدد اليونيفيل دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية، وتلفت إلى أن بسط سلطة الدولة من خلال مؤسساتها هو جوهر القرار 1701.

في هذا الوقت، تبقى اليونيفيل على تواصل مع القوات المسلحة اللبنانية بشأن الحادث.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24