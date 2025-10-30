بستاني لوزير الطاقة: "بنصحك تركّز عشغل الوزارة"

Advertisement

كتبت النائبة ندى بستاني عبر منصة "اكس": " طلع معو انو الـ٢٣ مليار يللي اندفعوا لدعم سعر الكهربا هنّي هدر وكانو أمّنوا كهربا لدول . معالي الوزير، فهمنا انّو بالكتلة عندكن مشكلة بالعدّ والحسابات بس كنّا متأملين انو وزير تكنوقراط متلك عالقليلة يدقّق بالارقام قبل ما ينجرّ عالشعبوية. بنصحك تاخد جدول يللي عطيتو لزميلك الحاصباني ويللي بيبين إنو كهربا أخذت مساهمات من الدولة بين سنة ١٩٩٤ و٢٠٠٠، ومن ٢٠٠٠ حتى ٢٠٢١ اخدت السلف يلي عم تحكي عنن بقيمة ٢٢.٧ مليار دولار وكلّو لتغطية كلفة دعم تسعيرة الكهربا. بعد ٩ أشهر من استلام ، ما في حجة إنو بعد ما خبروك هالشي والا في مشكلة بالعدّ. معاليك، يلي وعد الناس بتخفيض سعر الصرف وبالكهرباء ٢٤/٢٤ خلال ٦ أشهر… أكيد رح يضوّي الشرق الأوسط كله وب ٦ أشهر كمان؟ فرجينا بالأول الخطة عمستوى لبنان وبعدين الله يوفقك بالشرق الأوسط!".وأضافت: "لبنان صار على الخريطة النفطية بعهد ، بس هالإنجاز صار بخطر مع وزير الطاقة الحالي يلي قرر من عندو يخسّر الدولة قرارها ومداخيلها. وبعد ما وزراء سلّموا صندوق فيه ٤٣ مليون دولار نتيجة بيع بيانات المسح الجيولوجي، الوزير صدّي سلّم البيانات لتوتال ببلاش ومن دون اي كلفة! والأسوأ الحكومة معتبرة منح البلوك 8 لتوتال إنجاز، بس الحقيقة إنو هيدا خطأ قانوني فاضح وبيعطي حق احتكار البلوكات".