لبنان
بستاني لوزير الطاقة: "بنصحك تركّز عشغل الوزارة"
Lebanon 24
30-10-2025
|
09:32
A-
A+
كتبت النائبة ندى بستاني عبر منصة "اكس": "
وزير الطاقة
طلع معو انو الـ٢٣ مليار يللي اندفعوا لدعم سعر الكهربا هنّي هدر وكانو أمّنوا كهربا لدول
الشرق الأوسط
. معالي الوزير، فهمنا انّو بالكتلة عندكن مشكلة بالعدّ والحسابات بس كنّا متأملين انو وزير تكنوقراط متلك عالقليلة يدقّق بالارقام قبل ما ينجرّ عالشعبوية. بنصحك تاخد جدول
وزارة المالية
يللي عطيتو لزميلك الحاصباني ويللي بيبين إنو كهربا
لبنان
أخذت مساهمات من الدولة بين سنة ١٩٩٤ و٢٠٠٠، ومن ٢٠٠٠ حتى ٢٠٢١ اخدت السلف يلي عم تحكي عنن بقيمة ٢٢.٧ مليار دولار وكلّو لتغطية كلفة دعم تسعيرة الكهربا. بعد ٩ أشهر من استلام
وزارة الطاقة
، ما في حجة إنو بعد ما خبروك هالشي والا في مشكلة بالعدّ. معاليك، يلي وعد الناس بتخفيض سعر الصرف وبالكهرباء ٢٤/٢٤ خلال ٦ أشهر… أكيد رح يضوّي الشرق الأوسط كله وب ٦ أشهر كمان؟ فرجينا بالأول الخطة عمستوى لبنان وبعدين الله يوفقك بالشرق الأوسط!".
وأضافت: "لبنان صار على الخريطة النفطية بعهد
الرئيس ميشال عون
، بس هالإنجاز صار بخطر مع وزير الطاقة الحالي يلي قرر من عندو يخسّر الدولة قرارها ومداخيلها. وبعد ما وزراء
التيار
سلّموا صندوق فيه ٤٣ مليون دولار نتيجة بيع بيانات المسح الجيولوجي، الوزير صدّي سلّم البيانات لتوتال ببلاش ومن دون اي كلفة! والأسوأ الحكومة معتبرة منح البلوك 8 لتوتال إنجاز، بس الحقيقة إنو هيدا خطأ قانوني فاضح وبيعطي حق احتكار البلوكات".
وتابعت: "القرار سياسي وما إلوا علاقة بالوطنية أو الاقتصاد وبيضرب السيادة. فيا وزير الطاقة، صح انو لعب ورقة لوتو منو ربح إلا إذا صبت الأرقام… بس مشكلتكن دايماً رح تبقى مع الأرقام! بنصحك تركّز عشغل الوزارة وفضايح حزبك فيها يللي بلّشنا نشوفها وبيكفي إنجازات وهمية ما هيي إلا تنفيذ لإملاءات وأجندات ما بتمتّ لمصلحة البلد بصلة!".
