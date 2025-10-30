Advertisement

لبنان

"كشافة لبنان المستقبل" تحتفل بالذكرى الـ81 لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري

Lebanon 24
30-10-2025 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1436042-638974438420218077.png
Doc-P-1436042-638974438420218077.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تنظم جمعية "كشافة لبنان المستقبل" احتفالًا بمناسبة الذكرى الـ81 لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يوم الجمعة 1 تشرين الثاني عند الساعة 16:30، أمام النصب التذكاري للرئيس الشهيد عند مدخل بولفار رفيق الحريري البحري في صيدا. ويتضمن الاحتفال إضاءة شعلة، إطلاق مناطيد ضوئية، وعزف موسيقى تحيةً لصاحب الذكرى، إلى جانب كلمات بالمناسبة.
Advertisement

وجاءت التحضيرات بعد زيارة وفد من "كشافة لبنان المستقبل – مفوضية الجنوب" لرئيسة مؤسسة الحريري والقائد العام للجمعية السيدة بهية الحريري في فيلا الحريري بالهلالية، حيث قدموا لها الدعوة لرعاية الاحتفال. وأكد المفوض العام للقُرّاء القائد مصطفى حبلي على أهمية استلهام مسيرة الرئيس الشهيد، الذي ترك إرثًا من الدروس الوطنية والإنسانية.

وألقت الرائدتان الكشفيتان غيدا الجباعي وفاتن حبلي كلمات بالمناسبة باللغتين العربية والإنكليزية، قبل أن يسلم حبلي للحريري "بوستر" يحمل صورة الرئيس وشعار الذكرى لهذا العام. من جهتها، أشادت بهية الحريري بالنشاط وأكدت إيمانها بدور الشباب في بناء مستقبل الوطن.

كما شهدت صيدا رفع لافتات تحمل صورتين للرئيس الحريري، طفلاً ورجل دولة، لتعكس مسيرة حياته ومسيرته الوطنية، وذلك بمبادرة من مؤسسة الحريري ضمن فعاليات إحياء الذكرى تحت شعار "إنسان من لبنان".
مواضيع ذات صلة
إضاءة صخرة الروشة بصورة تجمع نصرالله والرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري
lebanon 24
30/10/2025 21:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر نشر صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري: يُستظلُ بظلك دائماً
lebanon 24
30/10/2025 21:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "لبنان24": قرار مشاركة تيار المستقبل بالإنتخابات النيابية عام 2026 بيد الرئيس سعد الحريري فقط
lebanon 24
30/10/2025 21:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول سفير الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي
lebanon 24
30/10/2025 21:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

للرئيس الحريري

رفيق الحريري

الإنكليزية

المستقبل

الحريري

من جهته

إنكليزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:49 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
14:33 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24