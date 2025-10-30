24
لبنان
"كشافة لبنان المستقبل" تحتفل بالذكرى الـ81 لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري
Lebanon 24
30-10-2025
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنظم جمعية "كشافة
لبنان
المستقبل
" احتفالًا بمناسبة الذكرى الـ81 لميلاد الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
، يوم الجمعة 1 تشرين الثاني عند الساعة 16:30، أمام النصب التذكاري للرئيس الشهيد عند مدخل بولفار
رفيق الحريري
البحري في
صيدا
. ويتضمن الاحتفال إضاءة شعلة، إطلاق مناطيد ضوئية، وعزف موسيقى تحيةً لصاحب الذكرى، إلى جانب كلمات بالمناسبة.
وجاءت التحضيرات بعد زيارة وفد من "كشافة لبنان المستقبل – مفوضية الجنوب" لرئيسة مؤسسة
الحريري
والقائد العام للجمعية السيدة بهية الحريري في فيلا الحريري بالهلالية، حيث قدموا لها الدعوة لرعاية الاحتفال. وأكد المفوض العام للقُرّاء القائد مصطفى حبلي على أهمية استلهام مسيرة الرئيس الشهيد، الذي ترك إرثًا من الدروس الوطنية والإنسانية.
وألقت الرائدتان الكشفيتان غيدا الجباعي وفاتن حبلي كلمات بالمناسبة باللغتين العربية والإنكليزية، قبل أن يسلم حبلي للحريري "بوستر" يحمل صورة الرئيس وشعار الذكرى لهذا العام. من جهتها، أشادت بهية الحريري بالنشاط وأكدت إيمانها بدور الشباب في بناء مستقبل الوطن.
كما شهدت صيدا رفع لافتات تحمل صورتين
للرئيس الحريري
، طفلاً ورجل دولة، لتعكس مسيرة حياته ومسيرته الوطنية، وذلك بمبادرة من مؤسسة الحريري ضمن فعاليات إحياء الذكرى تحت شعار "إنسان من لبنان".
لبنان
أفراح ومناسبات
للرئيس الحريري
رفيق الحريري
الإنكليزية
المستقبل
الحريري
من جهته
إنكليزي
تابع
