Advertisement

لبنان

داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ

Lebanon 24
30-10-2025 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1436043-638974439461620581.jpg
Doc-P-1436043-638974439461620581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف الجرائم، ومنها التّحرّش الجنسي والإخلال بالآداب العامّة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بالتّحرّش بأولادٍ قاصرين في محلّة سن الفيل.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّة الفاعل، ويُدعى:

 ف. ع.  (مواليد عام 1973، سوري)

بتاريخ 25-9-2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة سنّ الفيل.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على التّحرّش بالعديد من الأولاد القاصرين، كما تبيّن وجود مقاطع فيديو تُظهر قيامه بالتّحرّش بأحدهم، كان الجاني قد صوّرها بواسطة هاتفه الخلوي داخل منزله في سنّ الفيل.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه وأودِع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
مواضيع ذات صلة
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
lebanon 24
30/10/2025 21:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت
lebanon 24
30/10/2025 21:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل نتيجة تصادم بين 4 سيارات على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي
lebanon 24
30/10/2025 21:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لم تكن زوجته في المنزل.. قوى الأمن تكشف ما فعله "وحش خمسينيّ" بفتاة قاصر في هذه المنطقة
lebanon 24
30/10/2025 21:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

اللبنانية

القضاء ا

القضاء

لبنان

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:49 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
14:33 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24