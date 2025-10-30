24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
30-10-2025
11:54
صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّـة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف الجرائم، ومنها التّحرّش الجنسي والإخلال بالآداب العامّة في مختلف المناطق
اللبنانية
، توافرت معلومات حول قيام مجهول بالتّحرّش بأولادٍ قاصرين في محلّة
سن الفيل
.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في
شعبة المعلومات
إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّة الفاعل، ويُدعى:
ف. ع. (مواليد عام 1973، سوري)
بتاريخ 25-9-2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة سنّ الفيل.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على التّحرّش بالعديد من الأولاد القاصرين، كما تبيّن وجود مقاطع فيديو تُظهر قيامه بالتّحرّش بأحدهم، كان الجاني قد صوّرها بواسطة هاتفه الخلوي داخل منزله في سنّ الفيل.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه وأودِع المرجع المعني، بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ.
