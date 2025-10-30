24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حيدر: تعديل قانون العمل يضع العامل اللبناني في صلب المنظومة القانونية
Lebanon 24
30-10-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت جمعية "ورد" مؤتمرًا صحافيًا بعنوان "حقي نحو العدالة والمساواة" في مطعم "الشاطئ
الفضي
" بميناء
طرابلس
، برعاية وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
وحضوره، إلى جانب عدد من النواب والفاعليات السياسية والاجتماعية والنقابية، لمناقشة مقترح تعديل المادة 50 من قانون العمل اللبناني لتعزيز حماية العمال وحقوقهم في بيئة العمل.
Advertisement
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني وكلمة لعريفة الاحتفال الدكتورة ريان نجار، قبل أن يلقي وزير العمل محمد حيدر كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكّدًا أن مشروع تعديل قانون العمل يضع العامل اللبناني في صلب المنظومة القانونية، ويهدف إلى حماية كرامته وأمنه الاجتماعي والمادي. وأشار حيدر إلى أن المشروع يشمل إدخال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز حماية النساء من كل أشكال الاستغلال والتمييز، اعتماد العمل المرن، وضمان الأمن والسلامة المهنية، إضافة إلى الرعاية الاجتماعية للعامل. وأضاف أن مشروع التعديل الشامل سيحال إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة، معتبراً أن العدالة في بيئة العمل هي أساس العدالة في المجتمع.
من جانبها، شددت رئيسة جمعية "ورد" مهى اتاسي
الجسر
على أن المشروع جاء نتيجة أربع
سنوات من
العمل المتواصل والتعاون مع النواب والفاعليات المدنية، مؤكدة أن سبعة عشر نائبًا أعلنوا دعمهم لمشروع القانون، وشكرت وزير العمل على تبنيه ودعمه لهذه المبادرة الإنسانية.
كما قدمت المستشارة القانونية للجمعية رنا دبليز شرحًا لأبرز النقاط التي تستهدفها التعديلات في المادة 50، فيما ألقى المستشار التنموي أحمد حلواني كلمة شدد فيها على أهمية تمكين الإنسان ورفع وعيه بحقوقه كجزء من بناء الوطن، مشيدًا بالجهود التي بذلت لتحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس.
واختتم المؤتمر بتأكيد الجميع على أهمية التعاون بين الدولة والمجتمع المدني لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق الإنسان وتكرّم جهوده.
مواضيع ذات صلة
حيدر: التحول الرقمي ضرورة لتحسين إدارة العمل وضمان حقوق العمال
Lebanon 24
حيدر: التحول الرقمي ضرورة لتحسين إدارة العمل وضمان حقوق العمال
30/10/2025 21:48:10
30/10/2025 21:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المقاطعون كسبوا تعطيل جلسة التشريع ولم يربحوا تعديل قانون الانتخاب
Lebanon 24
المقاطعون كسبوا تعطيل جلسة التشريع ولم يربحوا تعديل قانون الانتخاب
30/10/2025 21:48:10
30/10/2025 21:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
طي صفحة تعديل قانون الانتخاب حكوميا والعدو يشعل ليل الجنوب بصواريخ ثقيلة
Lebanon 24
طي صفحة تعديل قانون الانتخاب حكوميا والعدو يشعل ليل الجنوب بصواريخ ثقيلة
30/10/2025 21:48:10
30/10/2025 21:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تُقر تعديل قانون نقابة المعالجين الفيزيائيين بعد تقرير الصحة
Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تُقر تعديل قانون نقابة المعالجين الفيزيائيين بعد تقرير الصحة
30/10/2025 21:48:10
30/10/2025 21:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع المدني
ميناء طرابلس
الدكتور محمد
هذه المبادرة
سنوات من
طرابلس
رنا ❗️
تابع
قد يعجبك أيضاً
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
Lebanon 24
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
15:00 | 2025-10-30
30/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
Lebanon 24
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
14:49 | 2025-10-30
30/10/2025 02:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
Lebanon 24
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
14:44 | 2025-10-30
30/10/2025 02:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2025-10-30
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
15:00 | 2025-10-30
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
14:54 | 2025-10-30
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:49 | 2025-10-30
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
14:44 | 2025-10-30
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
14:33 | 2025-10-30
في آخر تصريح له... هذا ما قاله غراهام عن الجيش و"حزب الله"
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24