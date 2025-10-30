بري يستقبل وفد رابطة موظفي الإدارة العامة ويؤكد دعمه لمطالبهم المعيشية والإدارية

Advertisement

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، أن "الرئيس استقبل وفدا من الرابطة برئاسة المهندس وليد جعجع، وبمشاركة المساعدين القضائيين برئاسة الاستاذ جوزيف تلج وممثلين عن المتعاقدين، وقدم الوفد لائحة بالمطالب المشتركة مع تجمع روابط القطاع العام، لا سيما المطالب الملحة التي تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية والإدارية".ولفت البيان الى أن "اللائحة تضمنت: تصحيح الرواتب والأجورعلى قاعدة منح 50% من قيمة الراتب في مطلع عام 2026، مع اعتماد زيادة تدريجية بنسبة 10% كل ستة أشهر، إلى حين الوصول إلى نسبة 100% من قيمة الراتب كما كانت في عام 2019 (على سعر صرف 1500 ل.ل.)، بما يتيح للموظف العيش بكرامة. كما طالبت الرابطة بتصحيح التعويضات العائلية. ويُعتبر هذا المطلب مرحليا إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُربط بمؤشر الغلاء والتضخم، مع اعتماد سلم متحرك للأجور يضمن العدالة والاستقرار".وذكر أنه "في ما خص المطالب الخاصة بالقطاع العام، تطرق الوفد إلى:- ضرورة تخفيف شروط المثابرة غير العادلة المفروضة على الموظفين في ظل الظروف الحالية.- أبدى دولة الرئيس تفهما ودعما مطلقا لإخضاع جميع المتعاقدين في الإدارات العامة عبر مجلس الخدمة المدنية لشرعة التقاعد، ولتعديل اقتراح القانون المتعلق بالمرسوم رقم 5240/2001 بحيث يشمل جميع المتعاقدين على أن يُطرح في أول جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي.- كما تطرق الوفد إلى موضوع التعيينات والترفيعات وتثبيت المتعاقدين، مشددا على ضرورة اعتماد مبدأ العدالة والشفافية في التعيينات استنادا إلى الأقدمية والكفاءة.- عرض المساعدون القضائيون مختلف المتعلقة بقطاعهم وخاصة بموضوع شروط المثابرة وتداعياتها على العطلة القضائية، وأبدى اهتماما واضحا بالمطالب المحقة المطروحة".وأوضح البيان أنه "خلال اللقاء، أصر الرئيس أن تجتمع الرابطة مع ، فاتصل به فورا، مؤكدا ضرورة عقد الاجتماع العاجل. وبناء على اتصاله، استقبل وزير المالية الوفد، حيث جرى لقاء إيجابي للغاية تم خلاله بحث شروط المثابرة، وابدى الوزير استعداده لتعديلها. كما أبدى الوزير استعدادا لضم ممثلين عن الرابطة إلى الاجتماعات المقررة مطلع الأسبوع المقبل، والتي ستتناول تصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية، وذلك حتى يوم الثلاثاء كحد أقصى. وكان هناك مناقشة لوضع الموظفين الاجتماعي ونقل رأي مجلس النواب الذي يدعم المطالب المحقة".ولفت الى ان "الوفد التقى عددا من النواب في الوقت عينه، حيث طرح المطالب عينها وأوصل الصوت إلى المجلس النيابي، على أن تُستكمل اللقاءات خلال الأيام المقبلة، مع رؤساء الكتل النيابية لمتابعة مسار هذه المطالب حتى تحقيقها".وخلص البيان الى أن "الرابطة تؤكد أنها تتابع بشكل مكثف ودؤوب جميع المطالب المدرجة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، حتى الوصول إلى حلول عملية ومنصفة تحفظ كرامة الموظفين واستمرارية المرفق العام".الى ذلك، دانت الرابطة "اعتداء العدو على مبنى بلدية بليدا، وما نتج عنه من استشهاد العامل البلدي إبراهيم سلامي أثناء قيامه بعمله"، معتبرة أن "استهداف مؤسسة عامة يشكل عدوانا على الدولة وحقوق العاملين فيها، وانتهاكا فاضحا لحماية الموظفين في المرافق العامة".