تحصينات وسدّ للمعابر... هذا ما يفعله الجيش جنوبًا

أفادت معلوماتٌ صحافية أن الجيشَ بدأ بإجراء تحصينات، وسدِّ المعابر التي عبرت منها آليات العدوّ فجرًا باتجاه بلدة بليدا، مع إمكانية استحداث بعض المواقع العسكرية الحدودية.

Advertisement