لبنان

تحصينات وسدّ للمعابر... هذا ما يفعله الجيش جنوبًا

Lebanon 24
30-10-2025 | 12:10
أفادت معلوماتٌ صحافية أن الجيشَ بدأ بإجراء تحصينات، وسدِّ المعابر التي عبرت منها آليات العدوّ فجرًا باتجاه بلدة بليدا، مع إمكانية استحداث بعض المواقع العسكرية الحدودية.
