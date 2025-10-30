حيدر: متمسّكون بكلّ شبر من أرضنا

Advertisement

جال وزير العمل الدكتور محمد حيدر ترافقه المديرة العامة للوزارة بالانابة مارلين عطالله ومستشاره القانوني الدكتور حسين محيدلي، على بلديات والبداوي والمنية، فالتقى رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، بحضور اعضاء المجلس البلدي، في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي – قصر نوفل.ولدى وصوله أمام مقر البلدية، شارك حيدر في وقفة نفذها عمال البلدية استنكارا لقتل العدو الاسرائيلي الشرطي البلدي في بلدة بليدا الجنوبية، بمشاركة كريمة الذي نوه بزيارة حيدر الى طرابلس، مشيدا بإنجازات الحكومة على الصعد كافة.وقال حيدر: "يشرفني ان أكون في طرابلس لأقول لكم بأن وزارة العمل تقف الى جانبكم، وتقوم بخطوات كبيرة صونا لحقوقكم رغم كل الصعاب".اضاف: "ان همنا هو تحقيق الحماية الاجتماعية ونظام التقاعد حيث عقدنا سلسلة من الاجتماعات مع المعنيين لحل هذا الموضوع، وسنعلن في وقت قريب، استكمال عقد مجالس العمل التحكيمية في . وهنا لا بد من شكر وزير المال على رفع بدل الجلسات لكي تقوم المجالس بعملها على أكمل وجه".وتطرق الى الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، فقال: "ان الحكومة ترفع الصوت عاليا ضد ما تقوم به اسرائيل من عدوان، وآخرها الاعتداء على بلدية بليدا وقتلها بدم بارد عاملا فيها وهو نائم".وطالب حيدر "الجهات الضامنة لاتفاق الهدنة القيام بدورها لوقف العدوان الذي لن يحط من عزيمتنا في المطالبة باسترجاع ارضنا التي لن نتنازل عن شبر واحد منها"، مؤكدا أن "الجيش يقوم بدوره كاملا رغم امكانياته الضئيلة، وبدعم من الحكومة والشعب اللبناني".بعد ذلك اجتمع حيدر مع كريمة وأعضاء المجلس البلدي، وأكد ان "الحكومة تعمل بكل ما تملك من امكانات لكل لبنان وخصوصا لطرابلس"، مشددا على ان "وزارة العمل تقوم بالعديد من الخطوات لتحسين ظروف العمال، وتسعى لتأمين فرص العمل للبنانيين"، داعيا "الشباب اللبناني الى الاقبال على العمل في كل القطاعات لكي لا يترك للعامل الاجنبي وحده"، مشددا على ان "ما من أحد يبني البلد الا ابناؤه"، مؤكدا تشدده في توقيع المعاملات لصالح العامل اللبناني.ثم انتقل حيدر والوفد المرافق الى بلدية البداوي، حيث استقبله رئيسها حسن غمراوي واعضاء المجلس البلدي، وسط تجمع عدد من العمال على مدخل البلدية.وقال غمراوي: "وقفتنا هنا هي لاستنكار الجريمة البشعة التي قام بها العدو الاسرائيلي في بلدية بليدا وتمثلت باغتيال الشرطي البلدي البري وهو نائم. ونحن هنا للتعبير عن رفض ما حصل وتعزية اهل الشهيد، ونتمنى على الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها".بدوره، قال حيدر: "نحن معتادون على وقوف اهل بشكل عام وطرابلس خاصة مع اهل الجنوب في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية. هذه الوقفة لاستنكار قتل الشهيد ابراهيم سلامي، هي وقفة انسانية، وقفعة ضد العدو الاسرائيلي الذي يصر على استهداف الابرياء لاضعاف صمود الشعب اللبناني".اضاف: "نحن نقول للعدو إننا باقون ومتمسكون بأرضنا، وسنقاوم لاسترجاع ارضنا ومنع الاعتداءات. وقد حان الوقت لتحرك القوى الضامنة لاتفاق الهدنة ومنع العدو الاسرائيلي من استباحة ارضنا واجوائنا. ونحن كحكومة نقف الى جانب شعبنا الصامد في الجنوب، وندين بشدة الاعتداءات اليومية".وتابع: "أود اغتنام الفرصة لأذكر بكلام فخامة رئيس الجمهورية لقائد الجيش بضرورة التصدي لأي اعتداء اسرائيلي. وهذا هو الدور الذي نعتمد عليه للجيش اللبناني الذي سيقوم بدوره الفعال لمقاومة العدو ومنع الاعتداءات على كافة الاراضي . وكلام فخامة الرئيس يعبر عن موقف الدولة اللبنانية كاملة، رئاسة وحكومة ووزراء".بعد ذلك انتقل حيدر والوفد المرافق الى بلدية المنية، حيث اجتمع مع رئيس البلدية عبدالله كبارة واعضاء المجلس البلدي، للاطلاع على أوضاع البلدية، والاستماع من رئيسها الى جملة مطالب، مؤكدا ان "هناك مشروع قانون تعمل عليه وزارة العمل لضم عمال البلديات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وقال: "اننا بانتظار مجلس شورى الدولة لوضع ملاحظاته عليه قبل ارساله الى ".وشدد على ان "الوزارة تعمل على انجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن"، لافتا الى ان "تقديمات الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالمرض والأمومة تحسنت كثيرا". (الوكالة الوطنية)