لبنان

منسى عرض مع النائب المرّ الاوضاع وشؤونا انمائية

Lebanon 24
30-10-2025 | 13:05
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، النائب ميشال المرّ، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وعدد من الشؤون الإنمائية والخدماتية.
