ناجي: متضامنون مع الجيش والقوى الأمنية في مهمتهم لحماية الحدود

Advertisement

كتب النائب عبر منصة "اكس": "نستنكر بأشد العبارات الاعتداءات المتكرّرة على الأراضي ، والتي تشكّل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وخرقًا فاضحًا للقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701.إنّ هذه الممارسات العدوانية تهدّد الأمن والاستقرار، وتؤكد مجددًا السياسة الإسرائيلية القائمة على خرق القوانين الدولية والاستهتار بقرارات .ندعو والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهما في إدانة هذه الاعتداءات وممارسة أقصى الضغوط على العدو لوقف خروقاته المتواصلة لسيادة .ونؤكد تضامننا الكامل مع والقوى الأمنية في مهمتهم الوطنية بحماية الحدود والدفاع عن كرامة الوطن وأمن المواطنين".